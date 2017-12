Franskmann senket Paris

(Bayern München – Paris Saint-Germain 3-1) Etter en enorm høst har Paris Saint-Germain blitt manges favoritt til å vinne Champions League, men på Allianz Arena i München ble det full stopp for det mektige franske laget.

Bayern vant 3-1 og revansjerte det ydmykende 0-3-tapet i Paris i slutten av september. To av målene kom ved den franske midtbanelandslagsmannen Corentin Tolisso (23), hentet fra Lyon i sommer.

Bayern gikk voldsomt aggressivt ut, stresset PSG-stjernene – og allerede før ti minutter var spilt opphevet Dani Alves offsiden da Robert Lewandowski ble stående helt alene foran mål.

Det gikk som det måtte. Polakken trillet ballen i mål, og Bayern fikk en drømmestart. Det var krise i den tyske klubben etter nederlaget i Paris, dagen etter fikk trener Carlo Ancelotti sparken – og Jupp Heynckes har snudd opp-ned på det meste. Det fikk også PSG merke.

Neymar & Co. sto med 24 mål på de fem første kampene, men supertrioen på topp fikk en tøff 1. omgang, selv om det skal sies at de hadde et par gode muligheter: Kylian Mbappés skudd fra skrått hold på 0-0, og Mbappés vakre, åpnende pasning til Neymar på 1-0. Brassen greide imidlertid ikke å bli den første med mål i seks Champions League-kamper på rad.

1-0: Robert Lewandowski gjorde som han pleier, scoret mål for Bayern. Polakken sendte tyskerne i ledelsen i det tredje minuttet. Foto: REUTERS

Men en franskmann fikk det til foran mål. Åtte minutter før pause slo James Rodriguez inn fra venstre, og Corentin Tolisso styrte ballen sikkert i mål med hodet og plutselig var det litt spennende om gruppeseieren. På grunn av innbyrdes oppgjør måtte Bayern vinne med fire mål for å gå forbi PSG på toppen.

Kommentar: Kan man bli glad i dette laget?

Akkurat den ballen ble imidlertid lagt død like etter pause. Edinson Cavani vippet vakkert ballen over forsvaret, og fenomenet Kylian Mbappé (18) nikket inn reduseringen, hans tiende mål på 15 Champions League-kamper. Da måtte Bayern ha fem mål for å gå forbi, og de neste minuttene virket det heller som om PSG skulle snu kampen, men det ble med to ålreite Kylian Mbappé-sjanser.

Isteden ble det en fransk fest på den tyske siden: Kingsley Coman satte fart på venstresiden, Dani Alves var sjanseløs, og i midten løp Corentin Tolisso seg fri midt i en haug av PSG-spillere. Tolisso kunne enkelt sette inn 3-1, Bayern München fikk gjenopprettet æren og Paris Saint-Germain har vist en menneskelig side de siste dagene (tap for Strasbourg i helgen).

Likevel: PSG vant altså gruppen, og vil få hjemmebanefordelen i den andre kampen når 8-delsfinalene starter i februar.