Flere storlag trøblet: Olympiakos-keeper sjokkerte Barcelona-stjernene

(Olympiakos–Barcelona 0-0) Barcelonas stjernemannskap hadde scoret syv mål på de første tre Champions League-kampene. Silvio Proto i Olympiakos-buret sørget for at det tallet fortsatt står seg.

For målvakten fra Belgia sto en kjempekamp og reddet hjemmelaget opptil flere ganger med flere gode redninger. Helt på tampen prøvde Lionel Messi å snike ballen inn i det nærmeste hjørnet med et velplassert skudd fra 17 meter, men Proto var i det umulige hjørnet og reddet hjemmelaget for n'te gang.

Luis Suarez var også svært nær da han skjøt i tverrligger med ti minutter igjen på kampuret. Lionel Messi slo en boksåpnerpasning til uruguayaneren, men avslutningen til Suarez gikk i tverrligger og over.

IKKE MÅL I DAG, SUAREZ: Silvio Proto sto en kjempekamp og sørget for at det endte 0-0 i Hellas. Foto: Louisa Gouliamaki , AFP

Men gjestene fra Spania klarte hverken å overliste Proto i Anderlecht-buret eller å bryte ned det kompakte Olympiakos-laget de for to uker siden slo 3-1 på Camp Nou. Både Suarez og Messi, som hadde syv skudd hver på mål eller utenfor (flere enn Olympiakos til sammen, som hadde seks) slet med å bryte gjennom 4-5-1-formasjonen til hjemmelaget.

Dermed endte det 0-0 på Georgios Karaiskakis Stadium, et meget sterkt resultat for hjemmelaget. Vi må tilbake til 16.august for å finne sist gang Barcelona ikke scoret i en kamp, den gang mot Real Madrid.

Flere storkanoner trøblet

Men Barcelona var ikke alene om å slite denne tirsdagkvelden i Champions League.

I den samme gruppen tok Sporting imot Juventus på Estadio Jose Alvalade. Bruno Cesar sendte hjemmelaget i føringen etter 20 minutter da han bredsidet inn 1-0 etter at Gianluigi Buffon måtte gi retur på skuddet fra Gelson Martins. Gonzalo Higuain sørget for balanse i det velkjente regnskapet da han utlignet i det 79. minuttet.

Juan Cuadrado spilte en genial gjennombruddspasning til argentineren, som var iskald alene med Rui Patricio og chippet ballen over målvakten fra fem meter. Flere scoringer ble det ikke i oppgjøret som endte 1-1. Uavgjortresultatet gjør at Juventus fortsatt er tre poeng bak Barcelona med syv poeng.

Martinez matchvinner for Bayern

HYYYYYYSJ.....: Layin Kurzawa scoret tre(!) mål for PSG mot Anderlecht. Venstrebacken er den andre forsvarsspilleren i CL-historien til å score hat-trick. Mange spenstige feiringer på Kurzawa, som denne, da han hysjet på Parc des Princes-publikumet. Foto: Franck Fife , AFP

Bayern tok tidlig ledelsen i Skottland etter at Kingsley Coman sørget for 0-1 etter halvspilt førsteomgang. Kvarteret før slutt sendte Callum McGregor hele Celtic Park til himmels da han utlignet til 1-1, men bare tre minutter senere stilnet Javi Martinez det skotske publikumet da han stanget inn 1-2 fra fem meter.

2-1-seieren gjør at Bayern fortsatt ligger tre poeng bak lederen av gruppe B, Paris Saint-Germain. De maltrakterte stakkars Anderlecht etter tre scoringer av Lavin Kurzawa og en hver fra Maro Verratti og Neymar gjør at PSG står med 12 av 12 poeng og ekstreme 17-0 i målforskjell.

Både PSG og Bayern er videre til utslagsrundene i Champions League.





Svakt poengtap hjemme for Atletico

Atletico Madrid hadde muligheten til å hente innpå Chelsea med seier hjemme over Qarabag, men 1-1 hjemme mot det aserbajdsjanake laget betyr at spanjolene fortsatt ligger på 3.plass i gruppe C, fire poeng bak Chelsea og fem bak Roma. Men selv om det endte med poengdeling på nye Wanda Metropolitano, var det hendelsen etter timen spilt som kommer til å bli diskutert i ettertid:

Pedro Henrique så mer ut som Bruce Lee da han fikk direkte rødt kort etter timen spilt. Henriquez kom inn med knottene først i hodet på Diego Godin, noe som gjorde at spanjolen fikk korrekt marsjordre av dommer Deniz Aytekin. Også Stefan Savic fikk marsjordre etter to gule helt på tampen av oppgjøret.

