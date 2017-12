Festkveld da Liverpool endelig gikk videre i Champions League

(Liverpool - Spartak Moskva 7-0) Etter et par drømmemål og en festkveld av de sjeldne, er Liverpool endelig tilbake i 8-delsfinalen i Champions League.

Det var på tide. Det er ni år siden forrige gang.

Liverpool trengte ett poeng for å være sikre på avansementet, og hjemmesupporterne fryktet garantert at det kunne gå galt i den siste kampen igjen, som mot Basel for tre år siden. Tidligere i høst hadde Liverpool tidvis vært strålende, men, tross alt, bare greid å vinne over slovenske Maribor.

Denne kvelden var imidlertid de helrøde ustoppelige. Manager Jürgen Klopp slapp løs hele sin offensive superkvartett, Coutinho-Mané-Salah-Firmino, og mot dem vil de fleste lag i verden få trøbbel. Spartak Moskva var i kjempetrøbbel med en gang.

4. minutt: Georgi Dzhikiya løp meget klønete inn i ryggen på Mohamed Salah, det bør han ikke gjenta når Russland møter Egypt i VM neste sommer. Kveldens kaptein (med Henderson og Milner ute) Philippe Coutinho satte straffen kontrollert til høyre for keeper. 1-0.

1-0: Philippe Coutinho setter kontrollert ballen i mål fra straffemerket, i kampens fjerde minutt. Foto: AFP

15. minutt: De russiske hockeylegendene Makarov, Krutov og Larionov kunne ikke gjort det bedre. Alle de «fire store» var involevert: Sadio Mané frem til Mohamed Salah som uegoistisk dyttet ut til Roberto Firmino, som like uegoistisk slo tversover til landsmannen Coutinho, som med venstrebeinet bredsidet inn 2-0.

19. minutt: Mané satte fart fra midten, slo inn i midten, Spartaks tyske stopper Serdar Tasci var borti ballen med armen, den falt ned foran Firmino. Brassen viste sin deilige teknikk da han styrte inn 3-0 med yttersiden av høyrebeinet.

Og selv om Liverpool hadde full kontroll skulle det komme enda mer etter pause:

47. minutt: En pangstart på 2. omgang, bokstavelig talt: En dominerende Coutinho ut til innbytter James Milner, som slo over på motsatt side, og Sadio Mané banket inn 4-0 med en herlig, knallhard helvolley, et originalt innsidetreff, liggende i lufta. Fantastisk prestasjon.

50. minutt: Philippe Coutinhos tredje scoring for kvelden, en heldig variant via en forsvarsspiller. 5-0. Nå er spørsmålet alle lurer på om han fremdeles vil være i Liverpool når 8-delsfinalene spilles i februar. Mange tror at Barcelona vil prøve seg igjen i januar. Han ble ikke billigere denne kvelden, for å si det sånn.

5-0: Mohamed Salah (til venstre) og Roberto Firmino jubler sammen med Philippe Coutinho (i midten) etter brassens tredje og Liverpools femte scoring. Foto: AFP

76. minutt: Ny klikk-klakk-scoring: Salah til innbytter Daniel Sturridge, som passet inn i midten til Mané. Han måtte «grave frem» ballen bak seg, men nydelig spill var det likevel. 6-0.

86. minutt: Mohamed Salah vrikket seg løs fra to mann inne i feltet og satte ballen opp i nettaket. 7-0.

Dermed er Liverpool igjen der klubben hører hjemme, i sluttspillet i Champions League. Denne klubben har tross alt vunnet turneringen fem ganger (som Barcelona og Bayern), bare Milan (7) og Real Madrid (12) har flere.

Men etter at Liverpool knuste Real Madrid i 8-delsfinalen i mars 2009 (5-0 sammenlagt, 4-0 på Anfield) har det stoppet helt opp: Ut i gruppespillet i 09/10, ikke med de fire neste sesongene, ut i gruppespillet i 14/15, for så å være ute igjen i de to neste sesongene.

Nå kan Liverpool være tilbake for fullt.

• • Liverpool slo Besiktas 8-0 i gruppespillet i 2006/07. Målscorere den gangen: Youssi Benayoun (3), Peter Crouch (2), Ryan Babel (2) og Steven Gerrard.