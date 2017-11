Enkel Liverpool-seier – men «straffe-forbannelsen» fortsetter

(Liverpool-Maribor 3-0) På to kamper mot lille Maribor har Liverpool scoret ti og sluppet inn null. Straffemissen til James Milner (31) fikk ingen annen betydning enn at den elendige Anfield-statistikken ble forverret.

53 minutter ut i Champions League-oppgjøret skjedde det nemlig igjen – Liverpool misbrukte et straffespark. Og det for fjerde gang på rad hjemme på eget gress. I tur og orden har nemlig Milner, Mohamed Salah, Roberto Firmino, og Milner igjen bommet fra krittmerket.

Det er rett og slett alle forsøkene de har fått i 2017 ...

Denne gangen var det Maribor-keeper Jasmin Handanovic som ødela moroa. 39-åringen gjorde en solid redning da han kastet seg til venstre, og fikk slått skuddet i stolpen. Det sørget altså for at Liverpool har bommet på syv av sine fem siste straffer totalt, en statistikk som bør pyntes på rimelig raskt.

Det fikk det ingen betydning for poengene. To minutter før missen hadde Salah fått hull på byllen med en befriende scoring etter en nitrist første omgang. Trent Alexander-Arnold la inn fra høyre, og Salah styrte ballen elegant i nettet.

Så skaffet altså Firmino straffesparket da han ble revet ned like etter en lekker tunnel innenfor Maribors 16-meter.

Milners bom la en liten demper på festen, men han fikk spille en solid birolle i neste scoring.

Emre Can banket nemlig inn 2–0 etter 64 minutter, etter å ha spilt vegg med Milner. Og i siste ordinære minutt satte innbytter Daniel Sturridge inn det tredje og siste målet som følge av en kort cornervariant.

Seieren var enkel og oppskriftsmessig, men kanskje litt skuffende for dem som hadde forventet seg det samme fyrverkeriet som ble levert da Liverpool vant 7–0 borte mot samme lag for to uker siden.

Maribor var overhodet ikke interessert i å bli med på dansen, og lå med alle mann rundt egen 16-meter i stort sett hele første omgang.

I den andre kampen i gruppen vant Sevilla 2–1 mot Spartak Moskva, og Liverpool topper med åtte poeng. Henholdsvis ett og tre mer enn Sevilla og Spartak Moskva.

Det var for øvrig en stor Champions League-kveld for de engelske lagene. Tottenham knuste Real Madrid 3–1 på Wembley, og Manchester City vant 4–2 borte mot Napoli.

PS! Etter bare et kvarter måtte Liverpools midtbanespiller Georginio Wijnaldum gi seg på grunn av skade. Det er usikkert om han rekker lørdagens bortekamp i Premier League mot West Ham.