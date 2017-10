Kommentar (England – Europa 44-11) 15 kamper, 11 seire, fire uavgjort og fem lag på vei til 8-delsfinalen. Premier League slår tilbake.

Det ser i hvert fall sånn ut, med imponerende 44-11 i målforskjell.

Chelsea var riktignok i ferd med å rote det til veldig hjemme mot Roma, men slet til seg et viktig poeng – og nå skal veldig mye gå galt om det ikke blir avansement fra en ganske tøff gruppe.

Etter at halve gruppespillet er unnagjort, er nesten hele jobben gjort av de ubeseirede engelske klubbene.

Og selv om det er litt tidlig med tunge konklusjoner; de engelske klubbene ser også mer solide ut enn på lenge. Det er på tide, for de bør skamme seg over det de har gjort i de siste sesongene. Det har rett og slett vært pinlige saker for verdens overlegent rikeste liga. Jo flere penger, desto dårligere resultater, har det liksom sett ut som.

Ingen kan forvente at et engelsk lag skal vinne Champions League år etter år, men resultatene har vært skrale. Og man må kunne forvente at de engelske lagene preger turneringen, at de er vanskelige å slå, slik som da det var tre engelske lag i semifinalen i tre strake sesonger, fra 2007 til 2009.

Den beste målestokken på hvor bra de store nasjonene gjør det, er kanskje antall lag som kommer seg til kvartfinalen. Frem dit er det ingen som møter motstandere fra samme land, og frem dit har det vist seg veldig vanskelig å komme.

I de fem siste sesongene har bare fire av 20 engelske lag kommet seg inn blant de åtte beste.

2016/17: Leicester eneste lag i kvartfinalen, ingen i semifinalen.

Husker du hvordan det gikk med Leicester?

2015/16: Manchester City eneste lag i kvartfinalen, taptesemifinalen mot Real Madrid.

2014/15: Ingen lag i kvartfinalen.

2013/14: Manchester United og Chelsea i kvartfinalen, Chelsea tapte i semifinalen mot Atlético Madrid.

2012/13: Ingen lag i kvartfinalen.

I de samme fem sesongene har 15 kvartfinalelag vært spanske (tre hvert år), ni tyske og seks franske. Det er greit å forsvare Premier League med at den er jevn og hard og tøff og alt mulig rart, men det er også mye som tyder på at den har vært ganske dårlig i noen sesonger, at klubbene har blitt litt slappere av alle pengene, at de store har kjøpt mer enn de har utviklet – og det at Leicester greide å lure alle sammen over en hel sesong peker i samme retning.

Men det ser ut til å være en endring på gang, og drevet frem av moderne managere over hele sentrallinjen er det nok bare et tidsspørsmål før Premier League-klubbene er en dominerende Champions League-kraft igjen.

Pep Guardiola har vunnet turneringen to ganger – og tapt fem semifinaler. Nå er han i ferd med å sette en helt ny standard både i Manchester City og i engelsk fotball. City har åpnet med tre strake seire og 8-1 i målforskjell, og fremstår som en outsider til å vinne Champions League.

José Mourinho har også vunnet to ganger – og tapt seks semifinaler. Han kan Champions League bedre enn de fleste, og hans Manchester United har åpnet med tre strake seire og 8-1 i målforskjell.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Jürgen Klopp tok Borussia Dortmund til finalen i 2013 og kvartfinalen i 2014. Nå er han tilbake med et Liverpool-lag som kan slå omtrent alle og tape for nesten alle. Liverpool har bare vært med en gang de siste syv sesongene, men nå ser det lysere ut med én seier, to uavgjort, 10-3 i mål og ledelse i en slapp gruppe.

Antonio Conte kan bare vise til en kvartfinale i Champions League, samt en kvartfinale med Italia i EM i fjor. Men han løftet Juventus etter mange tunge år, dro Chelsea til et suverent ligamesterskap i sin første sesong og nå har laget hans åpnet Champions League med to seire, én uavgjort, 11-4 i mål, inkludert en meget sterk 2-1-triumf over Atlético i Madrid.

Mauricio Pochettino er den ferskeste av de managerne på dette nivået. Det ble stopp allerede i gruppespillet i fjor, men nå har hans Tottenham åpnet råsterkt med to seire, uavgjort borte mot Real Madrid og 7-2 i målforskjell. Dette går mot avansement, selv om Borussia Dortmund ikke er helt hektet av.

Og dersom alle de fem fra Premier League kommer seg videre til 8-delsfinalen, kan kanskje minst tre av dem ta seg til kvartfinalen også. I så fall for første gang siden 2011.

Og såpass bør det nesten være.