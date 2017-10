Engelsk dominans i Champions League: – Kan være duket for sceneskifte

Selv om Roar Stokke mener man ikke må bli blendet av statistikken som gir optimisme for Premier League-klubbene i Champions League, tror han forholdene ligger til rette for suksess.

VG har sjekket gruppespillet i de ti foregående sesongene av Champions League og sammenlignet tallene opp mot årets gruppespill.

En kikk på poengsnitt, scoringssnitt og antall baklengsmål per kamp for de engelske lagene i gruppespillet i den europeiske klubbturneringen viser at det har vært sjeldent mye å juble for i Premier League-klubbene denne høsten.

Se faktabokser for alle tallene.

Poengsnittet på 2,47 poeng per kamp, er langt bedre enn de ti foregående sesongene. Målsnittet på 2,93 scoringer per kamp er hele 0,55 bedre enn nest beste sesong (2010/11).

– Det kan være duket for et sceneskiftet denne sesongen. Det kan fort bli sesongen hvor flere engelske klubber er med og kommer seg til kvartfinale. Jeg tror mange engelske klubber øyner muligheten nå, sier Viasats Champions League-kommentator, Roar Stokke.

Trekker frem tre lag

Han mener tre lag peker seg ut som sterkest blant Premier League-lagene.

– Manchester City, Tottenham og Chelsea er lag jeg ser for meg i kvartfinalen. Toppnivået til City er skyhøyt, og Pochettino har gjort en glimrende jobb med lavere lønnsbudsjett og færre kjøp i Tottenham.

Poengsnitt per kamp: 2017/18 = 2,47

2016/17 = 1,79

2015/16 = 1,75

2014/15 = 1,66

2013/14 = 2,21

2012/13 = 1,46

2011/12 = 1,71

2010/11 = 2,17

2009/10 = 1,96

2008/09 = 1,92

2007/08 = 2,13

Stokke mener også det er flere spørsmål knyttet til Real Madrid, Barcelona og Bayern München enn de seneste årene.

Kun 2007/08-sesongen, hvor Manchester United slo Chelsea etter straffesparkkonkurranse i finalen, slapp Premier League-lag inn færre baklengsmål i snitt enn hva status er etter tre runder av høstens gruppespill.

Scoringssnitt per kamp: 2017/18 = 2,93

2016/17 = 1,70

2015/16 = 1,83

2014/15 = 1,92

2013/14 = 2,08

2012/13 = 1,75

2011/12 = 1,71

2010/11 = 2,38

2009/10 = 1,58

2008/09 = 1,67

2007/08 = 2,25

Roar Stokke vil ikke tolke for mye ut ifra disse tallene. Det av to grunner:

1) – Det har veldig mye med trekningen å gjøre. Se Manchester United for eksempel, som kontrollerer kampen mot enn Benfica som er svakere enn på lenge, de har vært ekstremt heldige med trekningen nå.

2) – De store klubbene i Premier League har nesten ubegrensede midler til å kjøpe spillere. Manchester City kan jo mønstre to førsteellevere som er bedre enn de fleste motstandere de vil møte i et gruppespill. Det har vært en utvikling de siste årene, at de store klubbene får en enklere reise.

Baklengsmål per kamp 2017/18 = 0,73

2016/17 = 1,67

2015/16 = 1,67

2014/15 = 1,67

2013/14 = 0,86

2012/13 = 1,46

2011/12 = 1,00

2010/11 = 0,96

2009/10 = 0,92

2008/09 = 0,75

2007/08 = 0,63

– Brikkene har falt på plass

Han mener punkt to gjør det stadig enklere å spå hvilke lag som tar seg videre til sluttspillet.

At Premier League-klubbene har penger er imidlertid ingen nyhet. Måten de nå har brukt de på, er derimot noe Stokke roser.

– Pep har satt Guardiola-stempelet på City, United spiller Mourinho-fotball og Liverpool sprudler i sine beste perioder. De klubbene, og Tottenham og Chelsea, har managere som har handlet spillerne de trenger for å fremstå slik de vil. De siste brikkene ser på mange måter ut til å ha falt på plass i toppklubbene i England.

