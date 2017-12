En bragd av bestefar

Kommentar (Bayern München – Paris Saint-Germain 3-1) Når man har problemer, er det alltid fint å få hjelp av bestefar.

Bare spør Bayern München-stjernene . . .

Å lede en av verdens største klubber skal ikke være en jobb for en 72-åring, særlig ikke i en tid der de nye trenerstjernene knapt har rundet 30 og i et samfunn som, også innen fotballen, går fortere og fortere og fortere.

Men da det var krise, da Carlo Ancelotti mistet all tillit, da trengte Bayern-spillerne noe trygt å forholde seg til.

Derfor gikk telefonen til mannen som gråtende hadde sagt takk for seg, trukket seg tilbake og ikke vært å se etter at han ledet Bayern til trippelseieren for fire og et halvt år siden.

Og for en forvandling det har blitt: 12 kamper, 11 seire og ett tap. Bayern var fem poeng etter Dortmund da Jupp Heynckes kom inn i begynnelsen av oktober, er seks poeng foran tabelltoer Leipzig (og ti foran Dortmund) nå. I Champions League har det bare blitt seire, med råsterke 3-1 over Paris Saint-Germain som det foreløpige høydepunktet.

Heynckes er den eldste treneren som har vunnet Bundesliga (68 år og ni dager), den eldste treneren i de fem største ligaene og den eldste treneren i Champions League. Men Marseilles Raymond Goethals var eldre da han ledet Marseille til seier i Champions League i 1993, 71 år og 231 dager. Den rekorden har jo Heynckes muligheten til å overta i mai . . .

Veldig mange av Bayern-spillerne var med i hans forrige tid som sjef også, syv av dem startet Champions League-finalen i 2013 (Neuer, Boateng, Alaba, Martinez, Müller, Robben, Ribery). De visste hva de fikk. Heynckes setter hardere krav til dem enn Ancelotti, noe blant annet Arturo Vidal skal ha fått merke.

Den tøffe chileneren og den nye treneren ble enige. Og alle vet at det lønner seg å høre på Heynckes. Ellers er han kjent for å bli litt sint.

Kai-Erik Herlovsen fra Fredrikstad spilte under Heynckes i Mönchengladbach på 1980-tallet. Han har gode minner fra den tiden, men husker også at Heynckes kunne hisse seg opp, og da ble treneren ofte rød i fjeset. Derfor fikk han tilnavnet «Osram» (som han fortsatt har), etter den tyske lysgiganten. – Det var ingen som våget å si det så han hørte det, sier Herlovsen med et smil.

Herlovsen sa heller ikke ett eneste ord da han satt ved siden av Heynckes på flyet fra Madrid til Tyskland i desember i 1985. Borussia Mönchengladbach møtte Real Madrid i 3. runde i UEFA-cupen, og hadde vunnet 5-1 etter en vanvittig forestilling hjemme på Bökelberg. Men Jorge Valdano og Santilliana scoret to ganger hver på Bernabéu, det siste ett minutt før slutt. Real Madrid gikk videre på bortemålsregelen og vant til slutt hele turneringen.

– Det verste tapet jeg har opplevd som trener, og det var verre enn drapstruslene jeg fikk senere i karrieren. Der og da hadde jeg lyst til å slutte, sa Heynckes for fire år siden.

32 år senere henger han fortsatt med. Heldigvis for Bayern München.

PS! Jupp Heynckes var en storscorer av de sjeldne, med 220 mål på 369 Bundesliga-kamper (de fleste for Borussia Mönchengladbach). Bare Gerd Müller (365) og Klaus Fischer (268) har flere. Heynckes scoret 14 mål på 39 landskamper for Vest-Tyskland, der han nesten alltid var bak Gerd Müller i køen. Heynckes ledet også Real Madrid til Champions League-triumf i 1998.