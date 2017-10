El Shaarawy-dobbel da Roma knuste Chelsea

(Roma- Chelsea 3-0) To vakre mål fra Stephan El Shaarawy (25) gjorde at Roma tok over ledelsen i Gruppe C på bekostning av Chelsea.

– Det var en sånn kamp du aldri glemmer i løpet av livet. Dette betyr mye, sier El Shaarawy.

Romas «Farao» (faren er fra Egypt) leverte en stor kamp tirsdag. Bare 44 sekunder ut i kampen banket han inn 1-0 på vidunderlig vis med en volley fra 18 minutter ved hjelp av utsiden av foten. Perlen ble målt til 107 kilometer i timen.

Målet var omtrent like vakkert som da italieneren avgjorde i 1-0-seieren mot Bologna i helgen - også da med en kunstnerisk volley.

– En veldig spesiell kveld. Vi visste at det ville bli fullt stadion. Vi spilte en fantastisk kamp og kjempet i alle 90 minutter. Selv de på benken. Det er veldig bra for klubben, supporterne og spillerne. Vi har mye kvalitet, sier Kevin Strootman i et intervju vist på Viasat.

Senere i omgangen la El Shaarawy på til 2-0 etter å ha utnyttet søvnig forsvarsspill av Antonio Rüdiger og Cesar Azpilicueta. Roma-vingen brukte en berøring på å flikke en pasning i bakrommet fra Radjo Nainggolan i mål.

Diego Perotti ble så glad for målet at han ga lagkompisen sin en «julefinger» under målfeiringen. Se video under:

Også Chelsea hadde gode målsjanser før pause. Eden Hazard hadde tre brukbare skuddmuligheter, Tiemoue Bakayoko headet like utenfor etter corner, mens Alvaro Morata fikk en gratismulighet. På smått merkelig vis satte han ballen over fra seks-syv meter.

FY FARAO: Grunnet sine egyptiske røtter kalles Stephan El Shaarawy "Il Faraone" i Italia. Mot Chelsea herjet han. Foto: Stefano Rellandini , Reuters

Halvveis ut i andre omgang økte Roma til 3-0 ved Perotti. Argentineren hamret inn et skudd i korthjørnet til Thibaut Courtois. Han burde satt 4-0 også noen angrep senere. Det samme holdt Konstantinos Manolas på å gjøre med en heading fra kort hold.

Uansett var det med enn nok til en av de største europeiske triumfene til Roma på mange år. Dermed jublet de rød-gule til Antonello Vendittis strofer om hvor vakker «den evige stad» er på vei inn i Roma-natten.

Seieren gjør at Roma nå har åtte poeng, ett mer enn Chelsea og Antonio Conte. Tross at Contes Juventus var suverene da han trente dem (2011-2014) lyktes han aldri å vinne mot Roma borte.

Likevel ga han et «kyss» på begge kinn til Eusebio Di Fransesco og gratulerte trenerkollegaen.

Heldigvis for Chelsea rotet Atletico Madrid vekk poeng overraskende borte mot Qarabag. Kampen endte 1-1. Dermed har Chelsea fire poeng ned til Atletico Madrid på tredjeplass med to kamper igjen.

Mesterligaen fotball menn tirsdag, gruppe C:

Atlético Madrid (Spania) – Qarabag (Aserbajdsjan) 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Michel (40), 1-1 Thomas Partey (56).

Rødt kort: Pedro Henrique (59), Qarabag, Stefan Savic (88), Atlético Madrid.

Roma (Italia) – Chelsea (England) 3-0 (2-0)

Mål: 1-0 Stephan El Shaarawy (1), 2-0 El Shaarawy (36), 3-0 Diego Perrotti (63).