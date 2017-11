Ekspert tror bunnsolide PSG kan vinne Champions League

(Paris Saint-Germain - Anderlecht 5-0) Neymar banket inn et drømmemål, men så var det en forsvarsspiller som skrev seg inn i historiebøkene.

Med 17-0 i målforskjell og ni poeng på de fire første kampene i Champions League er det mange som lar seg begeistre av Paris Saint-Germain. Tirsdag knuste de Anderlecht 5-0.

– Veldig spennende

– De blir veldig spennende å følge, men tidligere har vi også vært imponert av dem på denne tiden av året, og så har det sviktet litt etter jul mot topp motstand mot Spania, for eksempel, sa ekspert Morten Langli under sendingen til Viasat 4.

Han tror likevel at laget fra den franske hovedstaden kan ta ytterligere steg denne sesongen. Også helt til toppen.

– Flere av de andre lagene ser ikke like sterke ut denne sesongen, så dette kan gå Paris Saint-Germains vei, sa Langli.

Skryt av eieren

– Jeg synes vi var fantastisk i kveld, det var en perfekt kamp, sier den styrtrike PSG-eieren Nasser Al-Khelaïfi til klubbens hjemmeside.

Mannen fra Qatar har brukt enorme summer, ikke minst på lagets angrepsrekke. Men i målfesten mot Anderlecht var det faktisk venstrebacken Layvin Kurzawa som ble historisk og dominerende med sine tre mål.

– Jeg vil takke laget for at jeg scoret tre mål. Jeg er gald for seieren og at vi klarte å holde nullen, sier franske Kurzawa til PSGs nettsted.

MÅLKÅT VENSTREBACK: Paris Saint-Germain's Layvin Kurzawa jublet for ett av sine tre mål mot Anderlecht. Foto: Franck Fife , AFP

Historisk forsvarsbragd

Hat tricket var også helt «ekte» med tre mål på rad i løpet av 26 minutter i andre omgang. Kurzawa er den andre forsvarsspillerne i historien som har scoret tre mål i en og samme Champions League-kamp. Franske Franck Sauzée gjorde det samme for Marseille for 24 år siden.

Marco Verratti ga PSG ledelsen etter en halvtime, og Neymar scoret et vakkert mål på overtid i første omgang før den 25 år gamle venstrebacken tok over showet. PSG leder gruppe B med tre poeng mer enn Bayern München. Celtic er nummer tre med tre poeng, mens Anderlecht står med null.

– Vårt største mål

Morten Langli er imponert over starten til Neymar, Kurzawa & Co.

– Vi hadde ikke ventet at PSG skulle avgjøre dette etter fire kamper. De har jo 17-0 i målforskjell og knuste Bayern München, sa Langli.

– Vårt største mål er å avslutte på toppen av gruppen. Vi er allerede kvalifisert til neste runde, men det viktigste nå er å vinne gruppen, sa PSG-eier Al-Khelaïfi i natt.