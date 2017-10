Det er altfor tidlig å ta av for Manchester City

Kommentar (Manchester City – Napoli 2-1) Ubeseirede Manchester City vinner for ellevte gang på 12 kamper og festen tar tilsynelatende aldri slutt. Men før vi mister det helt: Det er midt i oktober.

Og denne starten er ganske typisk for et Pep Guardiola-lag. De har gjerne vært utilnærmelige i sesongstarten, før de er blitt litt mer tilnærmelige etter hvert.

Bayern München så skremmende ut hver eneste høst under spanjolen, men ble mer sårbare etter hvert som sesongene gikk.

Manchester City så fryktinngydende ut for ett år siden, med ti strake seire fra start. Så kom en uavgjort, så kom fem kamper til uten seier og mot slutten av sesongen handlet alt om å sikre en plass blant de fire beste og dermed Champions League-spill denne sesongen.

Det gikk heldigvis bra.

For det hadde vært tomt uten Guardiola og City i det beste selskapet nå. For nå er det ti strake seire igjen, det er 39 mål på 12 kamper, altså over tre i snitt, og noen av scoringene har engelsk fotball knapt sett maken til før.

Det gikk mot en ny oppvisning mot Napoli, den italienske serielederen. 1-0 ved Raheem Sterling etter en opprulling på venstresiden, 2-0 ved Gabriel Jesus etter en sedvanlig presis Kevin De Bruyne-servering fra høyresiden. 12 og et halvt minutt var spilt. Skulle det ikke være noen ende på målfestene?

Jo, det var slutt for denne kvelden. De Bruyne prikket tverrliggeren, Gabriel Jesus’ avslutning ble stoppet på målstreken, og etter hvert begynte Napoli å flytte seg oppover i banen, nærmest meter for meter. Bare 11 meter gjensto da Dries Mertens fikk den største sjansen, men selv om han misbrukte straffen var det ting som tydet på at Manchester City hadde brukt opp det aller tyngste skytset.

Napoli fikk sin redusering et drøyt kvarter før slutt, etter en ny straffe, og avslutningen ble småsvett. Hjemmelaget holdt ut og var den «riktige» vinneren, hvis det finnes noe sånt i fotball, men Napoli, med en tropp som til sammen kostet sånn cirka like mye som én De Bruyne, rakk å vise at det ikke er tilfeldig at det er blitt åtte strake ligaseire.

Så får vi se om Manchester City klarer å vise frem det samme kjøret fremover. Kanskje, kanskje har Guardiolas spillere blitt litt slitt ut i de foregående sesongene, av en intens trener og en intens spillestil. I Bayern var det i og for seg en del skadeproblemer som ødela, i Manchester City i fjor var det en spillerstall med mangler, og en altfor høy snittalder, over 28 år.

PEP-FAVORITT: 20 år gamle Gabriel Jesus ble tatt av like før slutt, etter å ha levert en ny sterk forestilling. Foto: REUTERS

Nå er stallen mye bredere, og elleveren som ble sendt utpå mot Napoli var nede i 25,6 år i snitt. Det blir høyere med folk som Kompany og Agüero tilbake, men det ser uansett ut som «ungdommen» forstår mer og mer av trenerens innholdsrike taktikktavle.

En tidligere ganske vimsete Raheem Sterling fremstår plutselig som en smart spiller, Leroy Sane blir bedre og bedre, Gabriel Jesus er en drømmeelev som både scorer mål og løper dit treneren peker, Kyle Walkers åpning gjør at det ikke lenger ser så ille ut å bruke en halv milliard på en back og John Stones har takket for Guardiolas grenseløse tillit ved å luke bort alle slurvefeilene fra i fjor.

Nå er det alltid noen som skal hakke litt på Pep Guardiola, som mener han er oppskrytt, at han ikke hadde greid seg uten Messi i Barcelona, at det var umulig ikke å vinne i Bayern München og så videre.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Og etter 7-2 over Stoke på lørdag meldte den tidligere Manchester City-spilleren Joey Barton, nå ekspert med eget radioprogram, følgende til sine 3,3 millioner Twitter-følgere: «Guardiola er sannsynligvis verdens beste, men gi ham Burnleys budsjett og du ville aldri se noen 7-2-seire. La oss ikke lure oss selv her.»

Det er sikkert riktig, men sammenligningen er feil. Verdens beste fotballhode skal jo aldri trene Burnley, han har ikke noe i en slik klubb å gjøre.

Tenkeren, skaperen, utvikleren Pep Guardiola skal være i en av de beste klubbene. Han skal flytte fotballen videre.

Så gjenstår det å se hvor høyt opp han klarer å flytte Manchester City.

PS! Everton er det eneste laget som har stoppet City. I den andre serierunden ble det 1-1 på Etihad. Neste motstander er for øvrig Burnley . . .