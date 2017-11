Basel straffet Manchester United i Zlatans Champions League-comeback

(Basel – Manchester United 1–0) Mohamed Elyounoussis (23) Basel skjøt seg opp på andreplass i gruppen da de straffet et sjansesløsende Manchester United.

Manchester United så suverene ut i første omgang borte mot Basel, og det meste tydet på at de var på vei mot sin femte strake seier i Champions League-gruppespillet.

Men Elyounoussis lagkamerat nektet å slippe inn, løftet seg utover i kampen, og i sluttminuttene straffet de til da ubeseirede United-stjerner.

For i det 89. minutt snek Michael Lang seg bak ryggen til Daley Blind på bakre stolpe og pirket inn et lavt innlegg fra Raoul Petretta - og påførte Manchester United deres første Champions League-tap for sesongen.

Etter tre poeng hjemme mot United er Basel i førersetet i kampen om andreplassen i gruppen når én runde gjenstår av gruppespillet.

– Vi vil ikke ta av ennå, men halve jobben er gjort. United bør vinne hjemme og da er vi videre-sa Elyounoussi i et intervju vist på Viasport etter kampen.

VG fulgte kampen - les referatet.

United sløste

Sveitsernes norske stjerne, Mohamed Elyounoussi, viste glimt av frekkhet og klasse i åpningsminuttene da han lurte Marcos Rojo opp i stry tidlig. Utover i første omgang sluknet 23-åringen, som har fått en prislapp på 120 millioner kroner, og lagkameratene i takt med at Manchester United fullstendig tok over på St. Jakob-Park.

Marouane Fellaini dominerte i luftrommet foran begge målene og Paul Pogba dominerte banespillet, men ballen ville bare ikke inn bak Basel-keeper Tomas Vaclík.

Basel reddet på strek, Vaclík gjorde seg stor og umulig, og to ganger smalt ballen i treverket i løpet av de første 45 minuttene. Til ingen nytte.

– I første omgang skulle det vært 5-0 til oss, men vi greide ikke å score ett eneste mål etter å ha vært så dominerende, sa Manchester United-manager José Mourinho etter kampen.

Sevilla-treneren fortalte om kreftsykdom i pausen - snudde 0-3 til 3-3 mot Liverpool

Artikkelen fortsetter under videoen av Griezmanns klassescoring mot Roma.

Etter pausen våknet plutselig hjemmelaget til liv, og i en periode sendte de bølge etter bølge mot gjestenes mål.

Men også Sergio Romero var i det vanskelige hjørnet, og han stoppet skudd på skudd på skudd.

Zlatan tilbake i CL

TILBAKE: Zlatan Ibrahimovic fikk 20 minutter på banen i sitt CL-comeback, men greide ikke å hjelpe Manchester United til poeng i Basel. Foto: Andrew Boyers , Reuters

Zlatan Ibrahimovic (36) har ikke startet en kamp siden han landet feil og ødela kneet i en Europa League-kamp mot Anderlecht i april. I helgen var han tilbake på banen da han ble byttet inn i Uniteds 4-1-seier over Newcastle i helgen.

Onsdag kom han innpå etter 73 minutter i Basel, til sin første Champions League-kamp på over halvannet år, hans første for Manchester United.

Men svensken greide ikke å tippe vekten i Uniteds favør, og Langs scoring på slutten ble den eneste i kampen.

Messi startet på benk – Barcelona videre etter tamt storoppgjør

Med onsdagens tap har Manchester United 12 poeng etter fem runder og leder gruppe A.

Basel er på andreplass med like mange poeng som CSKA Moskva (ni poeng), og de har en god mulighet til å gå videre.

I siste kamp spiller Basel borte mot gruppejumbo Benfica (null poeng) samtidig som United spiller hjemme mot CSKA.

Celtic gikk opp i ledelsen tidlig i første omgang mot PSG, men det var i realiteten aldri tvil om hvem som skulle ta seieren: