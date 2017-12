(Bayern München - Borussia Dortmund 2-1) Han kom, han så og han har vunnet nesten hver gang. Bayern-trener Jupp Heynckes avsluttet 2017-høsten med seier nummer 15 av 16 mulige.

Det gikk mot en komfortabel seier i cupmøtet med Borussia Dortmund. Bayern skapte sjanse på sjanse tidlig, Jerome Boateng nikket inn 1-0, Thomas Müller løftet elegant inn 2-0 og alt så greit ut ved pause.

Det var enorm klasseforskjell.

1-0: Jerome Boateng jubler etter å ha sendt Bayern foran tidlig i kampen. Til høyre James Rodriguez. Foto: REUTERS

Men så viste Bayern svakheter likevel. Andrij Jarmolenko reduserte da et snaut kvarter gjensto, og i sluttminuttene ble det meget dramatisk, særlig da svenske Alsexander Isak kom fri, rotet litt, men fikk avsluttet og skuddet gikk via Boateng og like utenfor. Der var det bare tilfeldigheter unna ekstraomganger.

Men Bayern holdt unna, var klart best spillemessig og kunne takke sine trofaste supportere (nest høyeste snitt i Europa, etter Dortmund) for støtten i en etter hvert sterk høst.

1-2-tapet for Borussia Mönchengladbach, hans egen klubb, er den eneste lille flekken på Jupp Heynckes ellers kritthvite statistikk, siden begynnelsen av oktober. Da ble han hentet tilbake, etter at Carlo Ancelotti hadde fått sparken.

JUPP - ET KUPP: Jupp Heynckes har vært en stor suksess i sin gjeninntreden i Bayern München. Foto: REUTERS

Bayern lå seks poeng bak nettopp Dortmund da Heynckes ble hentet inn. Nå leder Bayern Bundesliga med 11 poeng, Schalke er på annenplass, Dortmund på tredje, 13 poeng bak, og har også skiftet trener, fra nederlandske Peter Bosz til østerrikske Peter Stöger.

Det er neppe noen som kan hindre Bayern i å ta sitt sjette strake seriegull, laget er også i 8-delsfinalen i Champions League (Besiktas) og i kvartfinalen i den tyske cupen.

PS! De øvrige kvartfinalelagene: Bayer Leverkusen, Mainz, Paderborn (nivå 3), Werder Bremen, Schalke, Wolfsburg, mens Heidenheim og Eintracht Frankfurt spiller ekstraomganger nå.