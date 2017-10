Politietterforskning av Bodø/Glimt-kamp for mulig kampfiksing

Uvanlige endringer i oddsen, og en ugandisk bombetrussel ringt inn til Aspmyra gjør at politiet har satt i gang etterforskning for å finne ut hva som har skjedd.

Bodø/Glimt hadde allerede rykket opp til Eliteserien da de tok i mot middelhavsfareren Levanger FK søndag ettermiddag.

Trønderne vant kampen 3-1. Kampen fikk imidlertid overskrifter som ikke handlet om det sportslige. Det ble ringt inn en bombetrussel rettet mot arenaen, og spillere og publikum ble evakuert. Evakueringen skjedde etter kampen var ferdig, men bombetrusselen ble ringt inn ti minutter før kampslutt, melder NRK. Den kom fra et ugandisk telefonnummer.

Nå blir selve kampen gjenstand for politietterforskning, bekrefter Knut Waldemar Solli, fungerende seksjonslederfor krim i Bodø overfor kanalen.

– Det viktigste for oss nå er å finne ut hvor samtalen kom fra, og hva som er bakgrunnen for at den kom, sier Solli.

Politiet skal til bunns i hvor bombetrusselen kom fra, og man har også koblet inn Lotteritilsynet i og med at trusselen kom i forbindelse med en fotballkamp.

Oddsen på kampen endret seg dramatisk hos internasjonale spillselskaper i løpet av dagen, skriver NRK. Ifølge kanalen gikk oddsen for seier til Levanger fra 5.25 til 3.25 hos Norsk Tipping i løpet av gårsdagen, etter at Bodø/Glimts laguttak ble kjent.

Kampfiksingsenheten i Lotteritilsynet skal se nærmere på saken, men det er foreløpig ikke kommet inn meldinger om avvik.