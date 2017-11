Bendtner tror han blir i Rosenborg: – 2017 har vært mitt beste år

DUBLIN (VG) Med capsen bak-frem står Nicklas Bendtner (29) og smiler som en guttunge – og takknemligheten overfor Rosenborg vil ingen ende ta.

Godt over midnatt, midt blant jublende medspillere og noen irer på selfie-jakt, spurte VG ham om sjansene for at han blir i Rosenborg øker med dansk VM-deltagelse.

– Som jeg har sagt tidligere, så er jeg veldig glad i Rosenborg og det er vi har fått til denne sesongen. Jeg har fått tilbake masse som var langt borte fra meg da jeg kom til Trondheim, svarer han.

Danske journalister mener at det er liten tvil om at det er interesse for Bendtner fra andre land.

– Siden du trives så godt i Rosenborg, kan det være en risiko for deg å skifte klubb nå, med tanke på dine muligheter for å komme i VM-troppen?

– Jeg tenker ikke på å skifte klubb nå.

– Du tror det spiller i Rosenborg når serien starter?

– Ja.

Bendtner debuterte på landslaget i 2006, er oppe i 79 landskamper (30 mål), men selv om han ble hentet til Arsenal-systemet allerede som 16-åring har det liksom aldri blitt så mye ut av karrieren. Det har vært mye rot, mange utlån og masse utenomsportslig tull. Han har aldri fått det beste ut av sitt åpenbare talent, men 2017 har vært et veldig godt år, og en dansk journalist lurte på om det er hans beste år som fotballspiller.

FULL FEIRING: Danskene jubler foran fansen. Fra venstre Nicklas Bendtner, Nicolai Jørgensen og Åge Hareide. Foto: BJØRN S. DELEBEKK,VG.

– Hvis man ser på det personlig og sportslig, er nok svaret «ja». Det foregår så mange ting utenfor fotballbanen som folk ikke er klar over, ting som for meg har gjort at dette har vært en av mine beste sesonger som fotballspiller og som menneske, svarer Bendtner.

Han var ute av landslaget fra november 2015 til september 2017. Denne høsten har han fått fem kamper som innbytter, i Parken er det ellevill jubel hver gang han kommer på banen.

– Den følelsen det gir meg, er det umulig å beskrive, sier en takknemlig Bendtner, av landslagssjef Åge Hareide omtalt som en mann «alle elsker».

På en av dansk fotballs største kvelder fikk RBK-spissen til og med avslutte festen, og jubelåret, med å score det femte målet fra straffemerket. Det var en liten gest fra tremålsscorer Christian Eriksen, men Bendtner erkjente at han måtte mase litt.

– Jeg måtte spørre et par ganger, men det var også fordi noen andre hadde bedt ham om å ta den. Det krevde litt overtalelse, men Christian hadde allerede sitt hat trick og hadde spilt sin beste landskamp. Han var fornøyd. Hvis han bare hadde stått med to mål, hadde jeg nok ikke spurt ham, gliser Nicklas Bendtner.

Det var hans første landslagsmål siden privatkampen mot USA i 2015.

Det blir nok flere i 2018.

