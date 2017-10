Mens Datatilsynet advarer mot armbåndet Genk-spillerne nå bruker, kaller Sander Berge (19) måleinstrumentet for ufarlig og et leketøy.

For at Berge og resten av spillerne i den belgiske klubben Genk skal prestere best mulig, har treneren nå utstyrt dem med egne armbånd som overvåker hjerterytmen og søvnen deres.

Dataene brukes blant annet for å finne ut hvor lenge hver spiller må sove, og hvor hardt han kan trene.

Datatilsynet i Norge ser med skepsis på slik overvåkning av spillere.

– Poenget her er at de bruker det hele tiden, også på fritiden. Det fremstår ikke uten videre helt kurant. Da blir det et inngrep i fritiden også, sier juridisk rådgiver Andreas Hobæk til VG.

Sander Berge snakker med VG like etter å ha møtt belgisk presse. Der var også armbåndet et tema.

– Det har jo blitt en «biggie» her, hvor aviser har skrevet ting som at skurker har fotlenker, og at vi har det rundt armen. En avis skrev jo noe sånt om at klubben kunne finne ut når spillerne hadde sex også, ler Berge.

Han poengterer at bruken av armbåndet er valgfri, og at det ikke er snakk om noen overvåkning med GPS.

– Det er ingen som overvåker noen. Vil du bruke det, så gjør du det. Vil du ikke, så bruker du det ikke. Det er noe vi bruker for å profesjonalisere hverdagen. Det er noe helt ufarlig og et leketøy man kan bruke selv for, for eksempel, å se om man må bli mer nøye med hvile på kvelden, sier Berge.

Genk har også «vanlige» tester av spillernes fysikk - og Sander Berge vekker oppsikt.

Håper norske klubber spør Datatilsynet

Hobæk forstår godt at dataene fra Whoop kan være nyttig for toppidrettsutøvere.

Han mener likevel klubber som vurderer å følge i Genks fotspor først må tenke seg godt om. Og det må være frivillig, selv om han er usikker på hvor frivillig det faktisk er.

– Det er problematisk, for det kan diskuteres hvor reelt et slikt samtykke er. Det er ikke alltid så lett å si nei, sier han.

Hobæk understreker at det er vanskelig å uttale seg kategorisk om Whoop-bruken, siden Datatilsynet ikke har sett på den konkrete saken.

Om noen norske klubber ønsker å bruke systemer som overvåker spillerne like mye som Whoop, mener Hobæk først de bør ta en prat med Datatilsynet.

– Ja, absolutt. Dette innebærer jo behandling av personopplysninger, og til dels sensitive opplysninger, så her er det viktig å gå nøye gjennom ting, sier han.

Ikke fritt frem i Norge

I Norge er det ikke fritt frem for å lagre data fra for eksempel Whoop, for eksempel for å sammenligne spilleres helsetilstand fra én sesong til den neste.

– Loven sier at man ikke skal lagre lenger enn det som er nødvendig for formålet, så de må forsvare lagringstiden med hva som er nødvendig, forteller Hobæk

I 2015 ga Datatilsynet Rosenborg tillatelse til å samle inn blant annet skadehistorikken til spillere de vurdere å kjøpe i en database, ifølge Aftenposten.

Datatilsynets godkjenning kom derimot med flere krav: Spillere har rett til å kreve innsyn i opplysningene som samles om dem, klubben må slette opplysninger som ikke lenger er relevante og informasjon om skader som ikke er allment skjedd kan kun skje med spilleres samtykke.

