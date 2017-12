Lanserer Jarstein som ny Bayern München-keeper

Keeperkrisen i Bayern München kan føre til at Rune Jarstein (33) blir kjøpt kanskje allerede i januar. Det hevder den tyske storavisen Bild.

Jarstein som er førstevalget i Hertha Berlin – blir nevnt som en av fem toppkeepere i Bundesliga – som erstatter for den langtidsskadede giganten Manuel Neuer.

– Det er hyggelig å bli nevnt. Men jeg tror det er langt dit, sier Rune Jarstein til VG.

Ifølge bild.de har FC Bayern sett på Jarstein som er mulig erstatter inntil Neuer kommer seg tilbake i spill etter beinbrudd. Og at det kan skje allerede når overgangsvinduet åpner i januar.

Til Bilds søndagsutgave sier Neuer – som fortsatt går på krykker – at han regner med å være klare til fotball-VM i Russland i juni.

– Jeg står fast på at jeg skal rekke VM. Men jeg vet ikke når jeg kan trene med klubblaget, sier Manuel Neuer.

Jarstein har utmerket seg med solid keeperspill over tid i den tyske toppdivisjonen. På spørsmål fra VG hvordan han vil forholde seg til en mulig henvendelse fra FC Bayern svarer han: – Jeg har fokus på at jeg spiller for Hertha. Men det er alltid rykter i fotballen. Og selv om det står i avisen, er det ikke sikkert at Bayern München vil ha meg, sier Jarstein.

Men at FC Bayern – som trakk tyrkiske Besiktas i 8.-delsfinalen i Champions League i dag – skal ha ny keeper skjønner alle. Neuer er ute. Hans erstatter Sven Ulreich sliter med lyskeskade. Tredjemann på listen – Tom Starke (36) – er opprinnelige keepertreneren som har gjort comeback.

Etter hva Bild erfarer er Bayerns førstevalg Bernd Leno i Bayer Leverkusen. Øvrige målvakter på ønskelisten skal være i tillegg til Jarstein være Ralf Fährmann (Schalke 04), Timo Horn (FC Köln) og Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt).

Sportsdirektør i FC Bayern, Hasan Salihamidzic, uttaler til klubbens hjemmeside at det ikke er noe hold i historien om at klubben jakter ny keeper, og at de er fornøyde med de målvaktene de har.