Avis: 34 spillere tjener mer i Premier League enn Harry Kane

Tottenhams Harry Kane (24) er spilleren som har scoret flest mål i de store ligaene dette året. Men han er langt fra den som tjener best i Premier League.

Avisen Daily Mail har laget en liste over spillerne med mest lønn i Premier League. Mest overraskende er det kanskje at Harry Kane er nede på 35. plass over spillere med mest lønn utbetalt. Han har en ukelønn på rundt 1,2 millioner norske kroner.

– Jeg synes det er åpenbart at Tottenham må gi Kane et bedre tilbud slik han fortjener. Han er en spiss i verdensklasse og uten han kan ikke Tottenham kjempe om titler. Han har levert på ett strålende nivå i fire år nå, sier Øyvind Alsaker, TV 2-kommentator.

GOD: Harry Kane har hatt et strålende 2017, men får langt fra best betalt i Premier League. Foto: Eddie Keogh , Reuters

Flere engelske medier skriver nå at seriens toppscorer med 18 mål kan vente seg ny og forbedret kontrakt.

– Jeg tror Kane vil få et bedre tilbud, og jeg tror han ønsker å lykkes med Tottenham. Nå står ikke lønnen i stil til prestasjonene, mener Alsaker.

Tottenhams danske stjerne Christian Eriksen er heller ikke blant spillerne som tjener best. London-klubben er kjent for å ha et lønnstak.

I sommer raste venstreback Danny Rose mot ukelønnen på 650.000 kroner. Det ga han bot på 1,3 millioner kroner.

– Det er en utfordring for Tottenham. Vi ser Arsenal sliter med å fornye med sine stjernespillere. Det kan også skje med Tottenham. Spillere vil A: Vinne titler og B: Tjene penger, sier Alsaker.

Mannen som scoret nest flest mål i serien, Liverpools Mohamed Salah, mangler også på oversikten over de best betalte spillerne.

Der er heller ikke storscorere som Roberto Firmino, Jamie Vardy eller Gabriel Jesus. Det samme gjelder Chelseas stjernekeeper, nest best i verden ifølge VG, Thibaut Courtois.

Ukelønnen for dem som tjener best ser slik ut:



1. Paul Pogba (Man. Utd.) 290.000 pund (3.231.000 norske kroner)

2. Romelu Lukaku (Man. Utd.) 250.000 pund

3. Sergio Agüero (Man. City), Yaya Toure (Man. City), Zlatan Ibrahimovic (Man. Utd.) 220.000 pund

6. Kevin De Bruyne (Man. City), David de Gea (Man. Utd.), Eden Hazard (Chelsea) 200.000 pund

9. Philippe Coutinho (Liverpool), Virgil van Dijk (Southampton (Liverpool fra 1. januar)) 180.000 pund

11. Alexandre Lacazette (Arsenal) 170.000 pund

12. David Silva (Man. City) 160.000 pund

13. Cesc Fàbregas (Chelsea), Álvaro Morata (Chelsea), Daniel Sturridge (Liverpool), Juan Mata (Man. Utd.) 150.000 pund

17. Henrikh Mkhitaryan (Man. Utd.), Mesut Özil (Arsenal), Raheem Sterling (Man. City) 140.000 pund

20. Alexis Sánchez (Arsenal), Kyle Walker (Tottenham), Luke Shaw (Man. Utd) 130.000 pund

23. Marouane Fellaini (Man. Utd.), Joe Hart (Man City/utlånt til West Ham), Phil Jones (Man. Utd.), Vincent Kompany (Man. City), David Luiz (Chelsea), James Milner (Liverpool), Nicolás Otamendi (Man City), Chris Smalling (Man. Utd.), Christian Benteke (Crystal Palace) 120.000 pund

32. Wayne Rooney (Everton), Bernardo Silva (Man. City), Javier Hernández (West Ham)

35. Harry Kane (Tottenham), N'Golo Kante (Chelsea), Sead Kolasinac (Arsenal), Aaron Ramsey (Arsenal), Ashley Young (Man. Utd.) 110.000 pund.