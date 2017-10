Aspmyra klarert og åpnet igjen etter bombetrussel

Aspmyra stadion har blitt klarert og åpnet igjen etter at det ble ringt inn en bombetrussel rettet mot arenaen, like etter oppgjøret mellom Bodø/Glimt og Levanger.

Etter kampslutt ble begge lags spillere og publikum evakuert ut fra Bodø/Glimts hjemmebane. Spillerne og noen gjenværende tilskuer ble stående igjen på et kunstgressfelt utenfor stadion i påvente av ytterligere informasjon.

– Klokken 16.52 mottok politiet i Nordland en telefon fra administrasjonen i Bodø/Glimt. Det dreide seg om at det var rettet en uspesifisert trussel mot Aspmyra, hvor det ble sagt at det skulle vært plassert en bombe på stadion, sier operasjonsleder i Bodø-politiet, Tom Ove Hammer, til VG.

– Ifølge vitnet ble trusselen ringt inn på det som ble omtalt som gebrokken engelsk, la han til.

En drøy time etter kampslutt opplyste Bodø/Glimt på sin Twitter-konto at Aspmyra var klarert og åpnet igjen. «Spillerne får en etterlengtet og varm dusj», skriver de, som i tillegg retter en takk på mot politiet for en «formidabel jobb».

Raskt på plass



EVAKUERT: Begge lagene ute på et kunstgressfelt utenfor Aspmyra stadion etter å ha blitt evakuert. Foto: Mats Torbergsen , NTB scanpix

Glimt-trener Aasmund Bjørkan var blant dem som måtte hastes ut fra området.

– Jeg sto midt i et intervju inne, og fikk beskjed om at jeg måtte komme meg ut. Så da var det bare å høre på det, sier Glimt-trener Aasmund Bjørkan til Avisa Nordland.

– Det er litt skummelt så klart, for man ikke vet hva som skjer. Dette er ikke bra i det hele tatt, sier Bjørkan.

Politiet og andre nødetater var raskt på plass, og har nå gjennomsøkt store deler av stadionområdet.

– Vi har ikke funnet noe så langt som indikerer at dette er noe reelt, men vi er ikke helt ferdig på stedet. Det blir sannsynligvis åpnet for at spillerne som ønsker å dusje kan gjøre det, sier Hammer.

Glimt-spiller Trond Olsen ble intervjuet utenfor stadion. Han tok situasjonen på alvor, men med fatning.

– Vi håper at det ikke er noen ting. Vi håper at det er noen som bare ønsker å skremme oss, sier Olsen til Avisa Nordland.

PS! Kampen endte med 3-1-seier til Levanger etter hat trick av Robert Stene. Martin Bjørnbak scoret vertenes mål. Opprykksklare Bodø/Glimt gikk dermed på årets første hjemmetap.

I videovinduet under kan du se sammendrag fra kampen.