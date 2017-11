Straffescoring på overtid førte Arsenal forbi rivalene

(Burnley-Arsenal 0-1) Alexis Sanchez senket Burnley borte på overtid, akkurat slik Laurent Koscielny gjorde sist sesong. Dermed er Arsenal forbi Tottenham og Liverpool.

Det så ut til å ebbe ut i 0-0, men på overtid ble Burnley rammet av deres «Arsenal-forbannelse» igjen. I 91. minutt rev Burnley-forsvarer James Tarkowski ned Aaron Ramsey og pekte på straffemerket. Sanchez holdt hodet kaldt fra ellevemeteren.

Selv om keeper Nick Pope gikk riktig vei var straffen så velplassert og hard at Arsenal vant borte på Turf Moor.

– Du blird alltid glad når du scorer sent og vinner tre poeng. Det var en vanskelig kamp. Burnley spiller veldig direkte, har gode innlegg og spisser som kan score. Vi visste at det ville bli vanskelig, så det er derfor vi er veldig glad, sier Koscielny ifølge BBC.

Sanchez avgjorde i 89. minutt mot Burnley på Emirates sist sesong, mens på bortebane ble Laurent Koscielny matchvinner på overtid i 1-0-seieren til Arsenal.

Med det er Arsenal oppe i 25 poeng på fjerdeplass, ett mer enn Tottenham og to foran Liverpool. En av sesongens positive overraskelser til nå, Burnley, forblir på syvendeplass med 22 poeng.

Burnley i stolpen



Burnley var nære en drømmestart etter kvarteret. Johann Berg Gudmundsson kom til skudd i straffefeltet og bare stolpen sto i veien for islendingen.

Rett etterpå lurte Alexandre Lacazette av en forsvarsspiller og fant Aaron Ramsey som satte ballen utrolig nok over like foran mål.

Ellers var det en sjansefattig omgang. Jeff Hendrick testet Petr Cech med en heading fra bakre stolpe. Den besto den tsjekkiske Arsenal-keeperen med glans.

Blokkerte skudd



Andre omgang startet med en god mulighet for Arsenals Sead Kolasinac, men han brukte for lang tid og da skuddet kom ble det for trangt.

Kanskje skulle Bellerin hatt straffe med 22 minutter igjen av ordinær da han gikk i bakken etter en takling fra Robert Brady. Dommer Lee Mason lot derimot spille gå videre.

Kort tid etter ble samme Brady sitt skuddforsøk fra 16 meter blokkert av nettopp Bellerin. Det samme skjedde med innbytter Jack Wilsheres tupp i 80. minutt. Og med Ramseys forsøk fra 14 meter i 88. minutt.

