Med en plaget Arsène Wenger (68) på tribunen, røk Arsenal ut av FA-cupen i den tredje runden mot det formsvake Championship-laget Nottingham Forest.

Og det er første gang siden 1996, som var året Arsène Wenger ble ansatt som Arsenal-trener etter å ha vært ett år i japanske Nagoya Grampus Eight, at Arsenal ryker ut av FA-cupen allerede i tredje runde.

På søndag var han suspendert og satt ved siden av tidligere Arsenal-målvakt og nåværende assistenttrener Jens Lehmann på tribunen, for å se at hans Arsenal røk 2-4 borte mot Nottingham Forest.

Det var en skuffet Wenger som møtte pressen etter tapet for Forest.

– Jeg visste allerede før kampen at dette skulle bli vanskelig. Vi var ikke gode nok, hverken i front, på midten eller defensivt. Det gjør vondt å ryke ut av FA-cupen, det gjør vondt å ryke ut i den tredje runden.

Roar Stokke kommenterte oppgjøret søndag. Han sier følgende til VG:

– Jeg er en Wenger-beundrer, men tror klubben trenger noe nytt nå. I dag ble de utkjempet av lokale akademispillere fra en klubb i motgang fra Championship. Det må bekymre selv erfarne og kloke Wenger. Nå må de til finalen i ligacupen.

FORRIGE GANG ARSENAL RØK I TREDJE RUNDE: Året er 1996, og Arsene Wenger er nyansatt Arsenal-trener. Det var sist klubben røk så tidlig ut av FA-cupen som nå. Foto: Ian Waldie , Reuters

Kun én seier på de siste fem kampene

– Det var veldig frustrerende å stå på tribunen. Vi spilte mot et veldig bra Forest-lag som var fokusert og «på». Men vår opptreden var ikke god nok. Vi har ikke råd til de tabbene defensivt vi gjør i dag, sa Wenger etter kampen.

– Det er urovekkende det som skjer nå. En «never ending story» med skader, skader og atter skader. Spekulasjonene rundt Sanchez generer nok mye frustrasjon i spillergruppen og stjeler energi, sier Stokke.

For å sette ting litt i perspektiv - av de 18 spillerne som var med i søndagens Arsenal-tropp mot Forest, har hele syv av spillerne blitt født etter at Wenger ble ansatt som Arsenal-trener.

– Vi har et veldig tøft kampprogram. Mange av spillerne var slitne, og vi spiller igjen på onsdag (mot Chelsea i Carabo Cup), så det var nesten umulig å ikke gjøre endringer.

Sanchez var ikke i troppen: Tror han fort kan være på vei til Manchester City

Heller ikke i ligaen går det på skinner for Wengers menn - for etter at tre av de fire siste kampene har endt med poengdeling, ligger London-klubben nå på 6. plass i Premier League med 39 poeng. Opp til Manchester United på 2.plass er det åtte poeng, mens Chelsea på 3.plass ligger syv poeng foran Arsenal.

Det vil si at kun én av de siste fem kampene har endt med seier for Wengers menn, og det var 2-3-seieren borte over Crystal Palace 28.desember.

– Det er nå to turneringer igjen av fire. Faller de ut av topp fire for godt, da er det krise, sier Stokke, og fortsetter:

– Det var urovekkende å se at lovpriste talenter ble utkjempet av ukjente talenter. Welbeck og Walcott var ikke synlige i det hele tatt.

Arsenal er for øvrig det engelske laget som har vunnet flest FA cup-finaler med 13 i tallet. Til sammen har de spilt i 20 FA cup-finaler, flest av samtlige engelske klubber. Men noe reprise på fjorårets triumf, der de vant 2-1 over Chelsea, blir det ikke i år.