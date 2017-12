Eventyrlig Hegerberg-høst: Har scoret nesten to mål per kamp

Ada Hegerberg (22) toppet en eventyrlig høst med å bli matchvinner i toppkampen mot Paris Saint-Germain. Tallene hennes de siste tre månedene er helt vanvittige.

15 kamper og ... hold deg fast ... 29 mål. På 11 seriekamper: 16 mål. På fire Champions League-kamper: 13 mål.

– Jeg setter like stor pris på hvert eneste mål, sier hun til VG.

Etter sitt «nei til Norge» har Ada Hegerberg bare gått av banen én gang uten scoring, mot Bordeaux 8. oktober. I de 14 øvrige kampene har hun scoret én, to, tre eller fire ganger.

– Det er sånn det er, er Hegerbergs kommentar til den ville statistikken, og kan ikke helt forklare hvorfor det er blitt så mange mål. Men så kan hun det kanskje likevel:

– Det handler om å se frem til hver trening, hver kamp. Da utvikler man seg, og vi har også utviklet oss veldig som lag.

Fortsetter Hegerberg i samme tempo, vil hun til og med knuse enorme 54 mål på 34 kamper, fra sin andre Lyon-sesong.

– Men jeg ser det ikke sånn. Jeg fokuserer på at det fortsatt er tidlig i sesongen. Det er seks måneder igjen, og det er alt som betyr noe nå, mener 22-åringen, som på tre sesonger og tre måneder i Lyon har spilt 115 kamper og scoret nesten uvirkelige 144 mål.

Det er tall som trolig bare Cristiano Ronaldo og Lionel Messi kan vise til, over tid på øverste nivå.

– Føler du at du er bedre enn noen gang?

– Jeg føler meg nødvendigvis ikke bedre enn i fjor. Men det går bra, og det hjelper å ha hundre prosent konsentrasjon om å bygge laget i Lyon, sier hun, og er såvidt innom sitt eget landslagsnei.

Bruker Hegerberg som julestjerne:

Hegerberg sier at hun ikke vil snakke om det norske landslaget (og at det ikke er noe nytt i den saken), men slår likevel fast at det har vært en fordel for henne bare å konsentrere seg om klubblaget.

– Ja, det har vist seg det, og det var også vært fokus fra dag én denne høsten.

Husker du? – Har vært en sorgprosess

85-2

I tre av kampene har Ada Hegerberg scoret fire mål, og det skal selvsagt sies: Lyon er veldig mye bedre enn de fleste motstanderne, da blir det jo fort mange scoringer på stjernespissen. Total målforskjell denne høsten: 85-2!

Dette er kanskje verdens beste lag, Champions League-vinner de to siste sesongene (begge etter straffekonkurranse i finalen). Seierssifre som 5-0, 6-0, 7-0 og 9-0 har vært mer vanlig enn uvanlig.

– Hver kamp er vanskelig. Det er ikke lett å bryte ned de som ligger lavt, det gjelder å holde konsentrasjonen oppe. Det er det som er styrken vår. Det er ingen andre lag som klarer å vinne med slike sifre. Selvfølgelig er det forskjell på å møte PSG og Rodez, men det handler om å være skarp hver gang, sier Hegerberg.

DOBBELTMESTER: Ada Hegerberg og Lyon har vunnet Champions League to sesonger på rad. Her fra finalen mot PSG og keeper Katarzyna Kiedrzynek. Dette blir faktisk ikke mål . . . Foto: REUTERS

Mandagens toppmøte med Paris Saint-Germain (også motstander i siste Champions League-finalen) er den eneste kampen Lyon ikke har vunnet komfortabelt denne høsten (1-0). Da var det sikkert ekstra godt for Ada Hegerberg å bli matchvinner, å vise seg avgjørende i de største oppgjørene. Hun kastet seg frem og vant en hodeduell med den spanske landslagsstopperen Irene Paredes.

– Helt ærlig så setter jeg like stor pris på hvert eneste mål. Jeg er glad jeg har greid å være så effektiv, at uttellingsprosenten er så høy. I Champions League tror jeg det er blitt 13 mål på 15 store sjanser, sier hun.

Byttes ikke ut

Dessuten er det en annen stor forskjell fra Hegerbergs første tre sesonger i Lyon: Nå byttes hun nesten aldri ut. Bare i én av de 15 kampene er Ada Hegerberg blitt tatt av, og da hadde hun allerede scoret fire mål mot Kazygurt fra Kasakhstan. Det minner også litt om slik Messi og Ronaldo har holdt på i alle år. I jakten på nye mål og trofeer har de langt på vei krevd å få spille 90 minutter i hver kamp.

Hegerberg sier at hun ikke krever noe som helst.

– Jeg har jo et ønske om å spille så mye som mulig, men hvem som er på banen må handle om hva man gjør på trening og i kamp. Likevel blir det jo en helt annen dynamikk når man får spille 90 minutter. Og da gjelder det å være godt trent og like skjerpet i det første som i det 90. minutt.

• • Lyon topper tabellen med 11 strake seire. Det er fem poeng ned til Paris Saint-Germain.

• • Ada Hegerberg er toppscorer med sine 16 mål, fem foran PSGs 19-årige stortalent Marie-Antoinette Katoto. Hun er også suveren toppscorer i Champions League med sine 13 mål, åtte foran lagvenninne Camille Abily og Slavia Prahas Katerina Svitková.

• • Én seriekamp gjenstår i år, hjemme mot svake Guingamp, så Ada Hegerberg er neppe helt ferdig med målproduksjon før den franske ligaen tar juleferie.