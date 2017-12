Bohinen ny AaFK-trener: – Jeg kommer til å snu opp ned på en del ting

Lars Bohinen (48) forlater Eliteserien og Sandefjord til fordel for OBOS-ligaen og Aalesund fra 2018.

Aalesund måtte ta den tunge turen fra Eliteserien og ned til OBOS-ligaen etter en dramatisk nedrykks-thriller i siste serierunde. Etter fire sesonger i Sandefjord, er det Lars Bohinen som får i oppgave å lede sunnmøringene tilbake på Norges øverste nivå.

– Tanken bak det er å ta over det som potensielt er en topp seks-klubb i Norge, men som av ulike årsaker har slitt denne sesongen, sier Bohinen til VG.



Nyheten om at han bytter ut Sandefjord med Aalesund kommer mens han ferierer i Dubai. I prinsippet tar han fatt på den nye jobben 1. januar.

Vil rykke opp på første forsøk



«Lars har vært viktig for Sandefjord Fotball, både som fagmann og inspirator, men også som en tydelig og resultatbevisst trener. Han har en stor del av æren for at Sandefjord Fotball spiller Eliteseriefotball også i 2018», skriver Sandefjord på sine offisielle nettsider.

Bohinen, som nylig omtalte det som «hyggelig» å være koblet til Viking, blir mannen som overtar jobben til Trond Fredriksen i Aalesund, og som skal forsøke å ta sunnmøringene tilbake til Eliteserien.

Første hinder blir Sogndal, som blir Aalesunds motstander i første serierunde.

– På kort sikt må klubbens ambisjon være å rykke opp igjen. Jeg vet av erfaringen at det ikke er en enkel øvelse, men det må være et helt klart mål, sier Bohinen til sin nye klubbs hjemmesider.

Han har imidlertid en jobb å gjøre: Eliteserie-nedrykket betyr nemlig at Aalesund må kutte voldsomt i budsjettet. Han må i tillegg ta fatt på OBOS-ligaen uten toppscorer Mustafa «Mos» Abdellaoue, som ikke blir med klubben videre.

– Hva gikk galt i Aalesund da de rykket ned?

– Det er vanskelig for meg å svare på, for jeg kjenner ikke til alt som har skjedd internt der. Men jeg tror nok alle kan være enig om at det var mer å hente i spillergruppen, men det blir ikke riktig av meg å analysere det, sier han til VG.

Nå planlegger Bohinen store omveltninger på Color Line Stadion.

– Jeg har ikke helt oversikt over hva som har vært, men jeg vil ha ting på min måte. Jeg kommer til å snu opp ned på en del ting. Det blir mye læring for de nye spillerne, sier 48-åringen.



Årets trener-nominert



Direktør i Aalesund, Geir Steinar Vik, er strålende fornøyd med å ha fått Bohinen på plass i forkant av 2018-sesongen.

– Vi mener at dette er en god match, og gleder oss til å ta fatt på samarbeidet, sier han.

– Han er en leder som vil være en viktig skikkelse i vårt langsiktige arbeid med å gjenoppbygge AaFK til en toppklubb i norsk fotball, legger han til.



Bohinen var sammen med Christian Michelsen (Kristiansund), Kåre Ingebrigtsen (Rosenborg), Geir Bakke (Sarpsborg) og Tor Ole Skullerud (Strømsgodset), nominert til årets trener etter å ha ledet Sandefjord vekk fra nedrykksstriden og til 13. plass.

Den prisen var det til slutt RBK-sjefen som stakk av med.