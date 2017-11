Hyller pappa Hareide: – Karrièren er bortimot komplett

Åge Hareide fortalte kampplanen til sønnen Bendik. Den satt så bra at Danmark lekte seg til VM.

– Trenerkarrieren hans er bortimot komplett i et skandinavisk perspektiv. Det er helt rått og han fortjener det.

Det sier Bendik Hareide til VG rett etter at Danmark har vunnet 5-1 over Irland og VM-plassen er sikret.

Han er selv spillerutvikler ved Akerakademiet til Molde fotballklubb. Danmarks festkveld så han sammen med tidligere landslagsback Knut Olav Rindarøy iført Christian Eriksen-trøye.

– Jeg er så utrolig imponert. Jeg husker «fattern» ble mottatt som et usexy og kjedelig valg. Det gikk trått i starten og etter Montenegro-kampen var det mørkt. Så snudde alt og nå er de i VM. Det er helt spinnvilt. Jeg har ikke ord, sier Bendik.

Pratet sammen før kampen



Med Norge sa det stopp for Hareide i playoff med 0-1-tap for Tsjekkia i 2005. I kvaliken til EM i 2008 kostet keepertabber i både hjemme- og bortekampen mot Tyrkia altfor dyrt.

Men i hans første forsøk med Danmark klaffet det altså så til de grader for Åge Hareide. Bendik snakket med Danmark-sjefen bare timer før kampstart. De snakker om fotball omtrent hver eneste dag.

– Jeg merket at han hatet at det var så lenge til kamp. Han ringer når spillerne sover, for han får ikke sove. Det er bare å glemme. Han vil bare komme i gang, som en bokser som skal inn i ringen. Men jeg merker at han også har vært med det før, sier Bendik.

– Vi snakket om kampen og jeg fikk høre noen analyser. Og det satt så perfekt. Det var så kult. Det var mer enn jeg drømte om, legger han til i lykkerus.

Preger familien



Men det har ikke bare vært gode tider som sønn for en av Skandinavias mest kjente trenere. Åge Hareide har vunnet seriegull i Norge, Sverige og Danmark. Han har også opplevd presset og nedturer - som bråket da han forlot Rosenborg for å bli norsk landslagstrener.

– Det har vært mye å komme seg gjennom. Familien føler det samme som han. Jobben hans preger familien veldig mye. Vi lider sammen når det går dårlig, men lettelsen var enorm i går kveld. Det er brutalt noen ganger, men i går var det fantastisk, sier Bendik.

Da Åge Hareide trente Brøndby på starten av 2000-tallet latet sønnen som at han ikke var norsk og gjemte identiteten ved enkelte tilfeller, da han enset at fans av erkerivalen FC København ville lage «kvalme».

– Jeg elsker Danmark

– Er du landslagstrener svikter du også et helt land. Da det gikk galt i 2007 og 2005 var marginene imot. Det var tøft, forteller han.

Sønnen lover at han skal til Russland for å følge sin far og Danmark i VM til sommeren.

– Selvfølgelig. Jeg elsker Danmark og danske folk, uttaler han på dansk.

FEST: Nicklas Bendtner dynker Åge Hareide i øl etter at VM-plassen er sikret på Aviva Stadium i Dublin, Irland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Farens suksess gir motivasjon for spillerutvikleren.

– Jeg lærer enormt mye, men jeg kommer uansett aldri til å oppnå det samme som pappa. Jeg trives utrolig godt der jeg er nå som utvikler tett på unge spillere, men jeg kan også tenke meg å bli en topptrener. Samtidig vet jeg hvor mye det koster for familien min, sier Bendik.

Klar for å legge sommerferien til Russland.

