Genistreken som kan sende Danmark til VM

HELSINGØR (VG) Februar 2016: Åge Hareide skal snart overta som landslagssjef. Men før han starter, må han en tur til London.

Det er én mann han er nødt til å snakke med. Christian Eriksen, stjerne i Tottenham, altfor anonym i det danske landslaget, et lite mysterium i hjemlandet. Den gamle sjefen, Morten Olsen, har ikke greid å få det maksimale ut av sin beste mann, Danmark har mistet sitt andre strake mesterskap.

November 2017: Halvannet år er gått. Det er pressekonferanse og småkaotisk i resepsjonsområdet på Marienlyst hotell i Helsingør, det danske landslagets faste tilholdssted. Forberedelsene er i gang foran lørdagens storkamp mot Irland. Danmark skal ut i playoff om en plass i VM i Russland.

De to mest populære intervjuobjektene er Åge Hareide (64) og Christian Eriksen (25). Selv om det slett ikke er sikkert at det blir VM-spill på Danmark, er det udiskutabelt at Hareide har lykkes med sitt viktigste prosjekt; Christian Eriksen er gjenreist, han dominerte tidvis så stort i kvalifiseringen at det ble trukket sammenligninger tilbake til Michael Laudrups herjinger på 80- og 90-tallet.

GOD STEMNING: Det er god stemning i den danske leiren foran lørdagens møte med Irland. Christian Eriksen er Åge Hareides nøkkelmann. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

– Det er en norsk avis som vil ha et bilde av oss, sier Hareide, og tar med seg mannen som har åpnet sesongen strålende for et Tottenham som har feid de fleste av banen, inkludert Real Madrid, bort til VGs fotograf.

Eriksen smiler, men mannen med de frekke gjennombruddspasningene fremstår beskjeden, snakker alltid rolig, og litt lavt. Det er ingen tvil om at han er takknemlig for at Hareide lar ham utfolde seg på landslaget:

– Først og fremst har han sørget for at vi spiller fotball på en måte som jeg liker. Vi kommer frem i banen, vi skaper overtall og det gir masse muligheter for en spiller som meg. Han har gitt meg en friere rolle, som jeg prøver å utnytte så godt som mulig, sier en av Europas heteste spillere til VG.

Snakket mye med Eriksen



«Så godt som mulig» må nesten kunne karakteriseres som «helt fantastisk». Mannen som ikke engang hadde scoret hjemme i Parken «før Hareide», gjorde åtte mål i kvalifiseringen, bare fire i Europa var bedre. Statistikk viser også at han sto bak 37 målsjanser, ingen i Europa var bedre, og Hareide smiler enda bredere enn spilleren selv.

Landslagssjefen er blitt veldig glad i hele spillergruppen sin, han har over typer som gjør seg bemerket i alle de store ligaene, men det er liten tvil om at Hareide har et helt spesielt forhold til den kreative hjernen i laget sitt.

– Hva spesifikt har du gjort med Eriksen?

– Det viktigste var å snakke. Mye. Det første jeg gjorde var å reise over til England, i februar 2016, før jeg hadde startet i jobben. Jeg så ham spille i Champions League mot Monaco, møtte ham dagen etter og spurte hva han tenkte om hvordan han kunne utnyttes best. Så modellerte vi rollen hans veldig utfra de oppgavene han hadde i Tottenham.

Hareide brukte også Tottenham-manager Mauricio Pochettino som sparringpartner.

– Jeg møtte Pochettino da Tottenham spilte mot Inter i Norge i fjor sommer. Han forklarte meg hvordan de jobbet med Christian, og hvordan de la opp spillet for at han skulle fungere best mulig.

– Pochettino lærte deg hvordan Eriksen kan utnyttes best?

– Jeg lærte i hvert fall hvordan Tottenham utnytter Christian. Det var viktig for meg å vite. Det man gjør i klubblaget, skal man også kunne gjøre på landslaget. Da må man ikke settes til noe annet enn det man er god til.

– Han skal ha ballen mest mulig, han skal være mest mulig involvert. Jeg vil ikke si hvordan vi jobber med bevegelsene hans, eller «moves’ene», som vi sier. Men vi vet hele tiden hva han skal gjøre. Og han er ufattelig vanskelig å stoppe, fordi han finner et rom uansett. Man sier jo at man skal stoppe Messi og Ronaldo også, men de scorer likevel. De finner plass likevel. Litt sånn er det med Christian også.

MAESTROEN: Christian Eriksen jubler etter sin 4-0-scoring over Danmark. Til høyre Werder Bremens Thomas Delaney. Foto: AFP

– Idéene er like

Christian Eriksen er enig i at rollen han har fått på landslaget minner om den han har i Tottenham.

– Det kan jo ikke sammenlignes helt, fordi det er andre typer i Tottenham, men ideene er ganske like. Vi prøver å finne rommene, og jeg ønsker å være involvert i avgjørende situasjoner. Og på landslaget får jeg være enda mer offensiv enn på klubblaget.

– Du scoret åtte mål og skapte 37 sjanser i kvaliken. Det er jo en liten revolusjon i landslagssammenheng for deg?

– He-he, joda, men jeg er jo en type som skaper masse sjanser, det har jeg alltid gjort, forskjellen nå er at jeg selv også har «puttet den i kassen».

– Jeg gleder meg til hver kamp, bare for å se hva Christian kan skape, sier Hareide i hotellet som ligger idyllisk til helt nede ved den smaleste delen av Øresund. På motsatt side ligger Helsingborg, der Hareide startet sitt utenlandseventyr i 1998. 20 år senere kan han få oppleve trenerkarrierens suverene høydepunkt.

– Jeg tenker ikke på VM, hevder han, men slår likevel fast: – Dette vil bli de klart største kampene jeg har vært med på. Det er det nærmeste man kan komme verdens største fotballturnering.

Hareide var i playoff med Norge også, foran VM i 2006, da det ble tap 0-1 både hjemme og borte mot et tsjekkisk lag som var på tredjeplass på FIFA-rankingen, men at han har muligheten til å gjenreise den danske fotballstoltheten på første forsøk rager over.

– Det føltes liksom ikke like stort i Norge. Jeg husker at det irriterte meg kraftig den gangen at det ble spilt to cupfinaler på Ullevaal, lørdag og søndag, og så skulle vi møte Tsjekkia på onsdag. Det gikk ikke an å spille fotball på den banen. Jeg syntes det betydde for lite.

SUPERSTJERNE: Han er en av Europas heteste spillere, men fremstår ganske beskjeden. Her er Christian Eriksen på vei til trening. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Vil vise Eriksen frem for verden



Nå er det nesten VM-stemning i Danmark. Lørdag kveld kommer det til å være det.

– Billettene forsvant på 20 minutter. Dette er nasjonalsporten. Det viktigste for oss er at vi ikke blir «for giret», men jeg tror den erfaringen spillerne har fra store klubbkamper gjør at de kan håndtere seg selv i slike situasjoner, påpeker treneren, som har brukt Eriksen, keeper Kasper Schmeichel, veteranen William Kvist og kapteinen Simon Kjær ekstra mye som samtalepartnere.

80-tallshelten Frank Arnesen (61) jobber nå som TV-ekspert og følger pressemøtet i bakgrunnen. Han gir Hareide mye ros for måten han har greid å involvere spillerne.

– Hareide har vært veldig flink til å få med seg spillerne i sin tankegang. Det er dét det dreier seg om, de må ha tillit til ham. Nå stråler de av selvtillit, og det er mye takket være treneren.

– Og så har han fått maksimalt ut av Eriksen?

– Ja, han har vært virkelig god. For to år siden var han ikke særlig god på landslaget. Nå ser du en Eriksen som tar ansvar og er så mye bedre. Det er jo mest takket være ham selv, men Hareide gir ham også muligheten til å spille i den posisjonen der han passer best, sier Arnesen, en av de som ble yndlinger verden over i Mexico i 1986-VM.

Åge Hareide tror Danmark kan begeistre i et VM igjen, og da særlig én mann:

– Vi må få Christian Eriksen til et VM. Han er en attraksjon. Vi må få vist ham frem til verden.