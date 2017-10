(Fredrikstad-Ranheim 1-2) Fredrikstad tapte igjen. Nå skal de prøve å redde kvalik-plassen i de to vriene kampene som gjenstår.

Tromsdalen (borte) og Sandnes Ulf (hjemme) er motstandere i de to siste kampene for Andrea Lobertos mannskap. I verste fall kan det ende med direkte nedrykk for «aristokratene».

For Ranheim betyr seieren at det er klart for kvalifisering til Eliteserien. Aslak Fonn Witry satte inn seiersmålet på straffespark etter 81 minutter.

– Jeg får ta dette tapet på min kappe, sa Fredrikstad-keeper Håvar Jenssen til Eurosport.

– Jeg koster kampen for Fredrikstad. Jeg slipper inn det første målet som jeg burde ha reddet, og så lager jeg straffe til det andre målet.

FFK-trener Andrea Loberto er offensiv foran nest siste serierunde.

– Vi må ha poengene mot Tromsdalen slik at skjebnen ligger i våre egne hender.

Mads Reginiussen sendte Ranheim i ledelsen etter 75 minutter på et skudd som Jenssen burde ha tatt, mens Sanel Kapidzic utlignet for FFK bare to minutter senere - også det på straffe.

– Målsettingen var å kjempe om en topp seks-plassering. Nå skal vi vinne også de to siste kampene, og da er det kjempebra , sa Ranheim-trener Svein Maalen, som syntes det var vanskelige værforhold i Østfold.

– Dette er veldig sterkt av en klubb som Ranheim. Vi overpresterer vel litt hvert år, fastslo Mads Reginiussen.

– Men nå må jeg rekke et tog for å kunne gå på jobb i morgen, gliste Ranheim-spilleren i Eurosport-intervjuet.

Lokalavisen Fredriksstad Blad har denne tittelen tirsdag kveld:

«FFK ydmyket på hjemmebane - igjen».

Fredrikstad har to poeng ned til Elverum og Arendal på direkte nedrykk. De misbrukte sjansen til å skaffe seg en fem poengs luke med seier i regnværet tirsdag kveld.

Hvis det blir kvalifiseringsspill, er Raufoss og Notodden mulige motstandere i øyeblikket.

Fredrikstad var sist på nivå tre i 2002.

PS: En ulykke kommer sjelden alene. Fredrikstads hockeyhelter Stjernen tapte tirsdag kveld for jumbo Kongsvinger.