Ranheim sjokket Mjøndalen - klar for kvalik-finale: - Helt enormt

(Mjøndalen - Ranheim 1-2) Mjøndalen sto med syv strake seirer på eget gress mot 1. divisjonsmotstand, men i opprykkskampen mot Ranheim på Isachsen stadion var det bortelaget som vant.

Det betyr at det er trønderne som representerer 1. divisjon i skjebnekampene mot laget som ender på 14. plass i Eliteserien 2017. Med to runder igjen av den øverste norske divisjonen er det Aalesund som har den plassen, med Sogndal jagende ett poeng bak.

– Helt enormt

29 år gamle Mads Reginiussen, for øvrig broren til mer kjente Tore, ble matchvinner for Ranheim med sin scoring ti minutter før slutt. Tidligere i kampen hadde han tråkket over.

– Jeg tror ikke det er mange som hadde spilt videre etter et slikt overtråkk. Det var ganske kraftig, avslører Ranheim-trener Svein Maalen overfor Eurosport.

Etter kampslutt stormet det aller meste av Ranheim-personellet banen for å feire med spillerne som avsluttet kampen.

– Det er helt enorm, helt enormt. Det er ingen som trodde på oss før sesongen, men vi har jobbet så hardt. Det var ett lag som ville spille fotball i dag, og det laget vant, sier en rørt Michael Karlsen.

Han scoret kampens første for bortelaget.

– Vi er en gjeng med kompiser som jobber for hverandre, og det er derfor vi vinner. Det er helt fantastisk, fortsetter han overfor kanalen.

Prikken over i-en

At Ranheim nå er så nær Eliteserie-spill, er en smått utrolig bragd økonomien tatt i betraktning. Allerede opprykksklare Start og Bodø/Glimt hadde budsjett på henholdsvis 45 og 40,2 millioner kroner i år, Mjøndalen lå på 27 millioner kroner, mens Ranheim budsjetterte med 10, ifølge NTB.

Aalesund og Sogndal budsjetterte med henholdsvis 70 og 52,6 millioner kroner, ifølge Aftenposten, og laget som ender på 14. plass kommer således til å være klare favoritter før skjebnekampene.

– Jeg er voldsomt stolt, og dette er utrolig sterkt, sier Maalen, som er spesielt fornøyd med måten kampen ble avgjort på.

– Det var prikken over i-en, for det er slikt vi øver på. Det er slikt vi gjør på trening, og da er det ekstra artig å se at det går, sier han, uten å bry seg om det blir AaFK eller Sogndal de møter i kvalik-finalene.

– Vi tar det som det kommer, og jeg tror vi er i stand til å ta laget uansett hvilket av dem det blir, sier han.

Annullert MIF-mål

Før søndagens kamp var det hjemmelaget Mjøndalen som var den relativt klare favoritten.

Bruntrøyene sto med syv strake seirer mot 1. divisjonsmotstand før dagens møte mot Ranheim, og i ligasammenheng var det også fordel MIF. I samme oppgjør i sesongen endte det 3-0 på Isachsen stadion. I Trondheim ble det 1-1 mellom de to.

Hjemmelaget jublet også først for mål, men da ballen gikk i tverrliggeren, ut, i en Ranheim-spiller og i eget nett, blåste dommeren for offside på Christian Gauseth.

Reginiussen matchvinner

Tre minutter senere dømte han scoring, men til motsatt lag.

Sondre Sørløkk slo ballen inn foran mål, og MIFs sisteskanse Soosha Makani maktet ikke få kontroll på den. Ballen endte istedenfor opp i beina til Michael Karlsen, som fikk en relativt enkel jobb med å finne nettmaskene.

Det var ikke ufortjent, og frem til pause var det lite som tydet på at MIF egentlig var favoritter. Den brukte imidlertid trener Vegard Hansen godt. Han etterlyste høyere balltempo og mer aggressivitet, og i den andre omgangen viste også hjemmelaget seg fra en bedre side.

Uttelling fikk de også. Den kom rett etter timen spilt.

Formspiller Amahl Pellegrino ble dyttet gjennom på venstrekanten, misbrukte sin første sjanse alene med keeper, men lot ikke forsøk nummer to gå fra seg. Han fant en åpning og bredsidet inn sitt åttende mål på like mange kamper.

Bortelaget slo imidlertid tilbake. Med ti minutter igjen på kampuret fant Sørløkk Mads Reginiussen med en herlig pasning, og på ett touch overlistet han Bakani i Mjøndalen-buret.

Det holdt hele veien inn, og det betyr at Ranheim er klar for opprykksfinale.

Pellegrino på vei bort?

Mjøndalen blir værende i 1. divisjon også i 2018.

– Totalt sett er det veldig, veldig skuffende at vi ikke kommer ett steg videre, sier MIF-trener Vegard Hansen, som mener kampen var jevn og sjansefattig.

– Vi kom ikke inn i rytmen og det ble hakkete. Vi skapte altfor lite, sier han.

Deres målscorer, Amahl Pellegrino, mener det var i orden at Ranheim vant kampen.

– Det er flaut. Etter de siste 45 mot Ull/Kisa og denne kampen her, fortjener vi ikke å gå videre, sier han til kanalen, og antydet at han kan være ferdig i klubben.

– Jeg har mine ambisjoner, men det blir feil å ta det nå. Det blir klart snart, sier han på spørsmål om han ikke kommer til å spille i Eliteserien neste år.

