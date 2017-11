Notodden scoret fire på 30 minutter - sendte Fredrikstad ned til nivå tre

NOTODDEN/OSLO (VG) (Notodden – Fredrikstad 5–3, 5–3 sammenlagt) Notodden sjokkerte Fredrikstad på hjemmebane og sendte østfoldingene ned til 2. divisjon.

Ett mål var alt som skulle til for å beholde plassen i 1. divisjon, så lenge de ike slapp inn. Det var situasjonen for Fredrikstad etter 0-0 i første kvalifiseringskamp hjemme mot Notodden - men det ble raskt klart de ikke greide å holde nullen.

Først sørget Erland Hustad for 1-0 til hjemmelaget allerede etter syv minuter, og i det 22. minutt smalt det virkelig.

På seks minutter kriget først Steffen Jenssen inn 2-0, så kontret Marin Holmen inn 3-0 og til slutt skrudde Amani Mbedule inn 4-0 på nydelig vis.

VG fulgte kampen direkte!

– Det er tydelig at det som står på spill påvirker oss, sa Fredrikstads Ulrik Flo til Eurosport i pausen.

Etter 45 minutter leder Notodden hele 4-1, og hjemmelagets målscorer Martin Holmen er tydelig fornøyd.

– Det er stort, sier han, før han legger til at han ikke er overrasket over pauseresultatet.

Tre mål på 30 minutter

Fredrikstad så lettere sjokkert ut fra start, og mer sjokkerte ble de da Erlend Hustad pirket inn 1-0 etter syv minutter.

Gjestene forsøkte å svare, men etter 22 minutter sto det 2-0 på tavlen da Steffen Jenssen forlenget et frispark inn bak Jon Masalin.

Fikk du med deg? Strømsgodset har lånt ut sin trener Bjørn Petter Ingebretsen til Fredrikstad.

Det så ikke ut til å kunne bli verre, men verre ble det da Fredrikstad ga fra seg rom å kontre i. De fosset fremover, fikk ballen ut til Eric Kitolano som så slapp inn til Martin Holmen – dermed sto det 3-0 etter 24 minutter!

Og fire minutter senere var krisen totalt for gjestene fra Fredrikstad, da Amani Mbedule nydelig skrudde ballen i krysset fra hjørnet av 16-meter.

FFK-redusering

Sanel Kapidzic ga gjestene et lite håp da han kriget inn en redusering i det 38. minutt, men Fredrikstad måtte gå til pause tre mål bak.

Fredrikstad tok over banespillet etter reduseringen og fortsatte presset etter pause, men de greide ikke å skape store sjanser.

Isteden var det igjen Notodden som kontret etter 68 minutter, og da ballen ble headet ut til Erik Midtgarden banket han sannsynligvis inn den siste spikeren i Fredrikstads nedrykkskiste.

– Lykke til i 2. divisjon, Fredrikstad, var Eurosport-kommentator Roger Risholts klare beskjed etter Midtgarden-scoringen.

15 minutter før slutt headet Mislav Leko inn 5-2, og i det 83. minutt var samme mann igjen der og tente et lite håp for gjestene da han scoret 5-3-målet. Det holdt likevel ikke, og Notodden er kalre for 1. divisjon på bekostning av Fredrikstad.

