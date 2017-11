Målmaskinen reddet av medisin:Spilte ikke fotball på tre år

Da leddgikten plaget ham som verst, tenkte Kristian Fardal Opseth (27) at han skulle tilbake på fotballbanen – en eller annen gang.

– Jeg hadde et håp om at jeg skulle tilbake på banen. Jeg tenkte «når» og ikke «hvis». Det var tunge tider, men det er mitt liv og jeg må gjøre det beste ut av det, sier sogningen Kristian Fardal Opseth til VG.

Med 28 mål for Bodø/Glimt denne sesongen, slettet han Daniel Nannskogs tolv år gamle scoringsrekord i 1. divisjon.

Vil du se alle 28 målene til Kristian Fardal Opseth på 110 sekunder? Sjekk videoen i toppen av denne saken.

– Det var en del journalister som mente jeg kunne ta Nannskog, så det begynte å trigge meg mer og mer. Det var ikke noe jeg tenkte på før det ble poengtert. Men det var utrolig kjekt å ta den, beskriver han.

Slet med «alt»

En aldri så liten bragd, ikke minst med tanke på at Fardal Opseth har slitt med så alvorlig leddgikt at muligheten hans for å spille fotball igjen ifølge legen var liten.

– Ja, det er store kontraster. Ingen tvil om det. Jeg har alltid følt at jeg har noe på en fotballbane å gjøre. Da jeg endelig fikk medisinen som fungerte, så var det bare å prøve å komme seg i form igjen, forteller han.

– Jeg klarte å komme meg gjennom det og. Men du må få med at jeg aldri hadde vært der jeg er nå uten lagkameratene mine, legger han til.

En episode i første serierunde mot Kongsvinger kan ha kostet Kristian Fardal Opseth mange scoringer i årets 1. divisjon. Se hvorfor i videoen.

Det var i 18-årsalderen at spisstalentet fra Kaupanger i Sogndal fikk problemer.

– Jeg hadde betennelse og slet vel med det meste. Det eneste jeg klarte av trening var sykling. Jeg spilte ikke fotball på tre år, forteller han.

Etter tre år fant legene endelig en medisin som holdt smertene i sjakk. Fardal Opseth begynte så smått med fotball igjen, for moderklubben Kaupanger. Deretter gikk turen til Førde, før han ble Sogndals toppscorer i 1. divisjon i 2015 med seksten mål.

– Medisinen jeg går på nå gjør susen. Det er ganske stabilt. Jeg har vært litt plaget i en tå, men det har jeg egentlig hatt god kontroll på. Jeg føler ikke at det har holdt meg tilbake.

ÅRETS SPILLER: Kristian Fardal Opseth får prisen som «årets spiller» i 1. divisjon før oppgjøret mot Strømmen søndag. Foto: Pernille Nielsen , NTB scanpix

Etter opprykket til Eliteserien klarte ikke Opseth å vise samme effektivitet. Han ble lånt ut til Bodø/Glimt før 2017-sesongen, og overgangen ble gjort permanent i sommer.

– Det var litt spesielt å reise fra Sogndal, der jeg har bodd hele livet mitt. Det ble en helt annen hverdag, men overgangen gikk fint. Jeg kom fint inn i gruppa, og det er en veldig fin gjeng her, sier han – uten snev av skadefryd overfor gamle lagkamerater som ligger an til nedrykk til 1. divisjon.

– Jeg håper Sogndal klarer seg. Det var en ekstremt viktig kamp de tapte mot Tromsø søndag, men jeg har ekstremt lyst å komme tilbake til Fosshaugane neste år.

PS! Kristian Fardal Opseth kunne kanskje ha scoret enda flere mål i år. Han bommet straffespark i første serierunde, og dermed ble han tatt av den jobben. Bare ett av målene hans i år er kommet på straffespark.