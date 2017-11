NOTODDEN/OSLO (VG) (Notodden – Fredrikstad 5–3, 5–3 sammenlagt) Notodden sjokkerte Fredrikstad på hjemmebane og sendte østfoldingene ned til 2. divisjon.

Fredrikstads Patrik Karoliussen greide knapt å snakke i intervju med Eurosport etter at nedrykket var et faktum lørdag kveld.

– Det er tøft. Det er bare å si beklager, sa han før skjorten måtte opp til ansiktet for å tørke tårer.

PÅ VEI NED: Bjørn Petter Ingebretsen ble hentet inn for å redde plassen. Han sikret på bildet seier mot Sandnes Ulf, men Notodden ser ut til å bli for sterke. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Karoliussen og resten av Fredrikstad hadde én siste sjanse til å berge plassen i 1. divisjon, etter at de spilte 0-0 i første kvalifiseringskamp hjemme mot Notodden. Men da 2. divisjonslaget regelrett sjokkerte Fredrikstad fra start, forsvant muligheten raskt.

Etter 28 minutter ledet hjemmelaget 4-0 - og kampen var mer eller mindte avgjort.

– Jeg vet ikke hva vi skal si. Jeg synes synd på byen Fredrikstad og supporterne som kom for å se oss, sier Fredrikstad-spiss Sanel Kapidzic til VG etter kampen.

– Hvordan vil du beskrive kampen med ett ord?

– Katastrofe.

Den livslange Fredrikstad-supporteren og Eurosport-kommentaroren Dag Solheim legger ingenting mellom og kaller på Twitter nedrykket «en skam».

Tre mål på åtte minutter

Først sørget Erland Hustad for 1-0 til hjemmelaget allerede etter syv minuter, og i det 22. minutt smalt det virkelig.

På seks minutter kriget først Steffen Jenssen inn 2-0, så kontret Marin Holmen inn 3-0 og til slutt skrudde Amani Mbedule inn 4-0 på nydelig vis.

Da Erik midtgarden banket Notoddens femte etter pause, hjalp det lite at Sanel Kapidzic og Mislav Leko (to mål) reduserte.

Fredrikstad tapte 3-5 og må i 2018 spille 2. divisjon for første gang siden 2002.

– Det er helt fantastisk, fantastisk. De har presset og spiller med høye skuldre. I 1. omgang er det overkjøring, sier Notodden-kaptein Borgar Velta til Eurosport etter kampen.

Notodden-trener Kenneth Dokken, som kun har kontrakt ut 2017-sesongen, er forståelig nok en fornøyd mann etter at opprykket ser sikret.

– Dette har vi jobbet steinhardt for i flere år, og i dag fikk vi de første 35 minuttene utløp for det vi har jobbet for, sier han til Eurosport.

