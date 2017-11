FREDRIKSTAD (VG) (Fredrikstad-Sandnes Ulf 3-0) Fredrikstad kan fortsatt redde plassen på nivå to – hvis de slår Notodden i kvalik. Elverum rykker rett ned.

Samtidig: Kristian Fardal Opseth scoret i Glimts 6-1-kamp mot Strømmen og satte dermed ny rekord for nivå to med 28 mål på 30 kamper. Daniel Nannskog hadde i sin tid 27 for Stabæk.

Fredrikstad - med ni seriegull og elleve cupmesterskap i en ærerik fotballhistorie - lå på nedrykksplass foran søndagens avsluttende serierunde.

Der vant FFK 2-0 over Sandnes Ulf, samtidig som Elverum tapte 0-3 hjemme mot Mjøndalen. Dermed byttet de to klubbene plass, og ga aristokraten fra Østfold et nytt håp om å unngå degradering til nivå tre gjennom to kvalifiseringskamper mot Notodden.

Mjøndalen sikret seg gjennom seieren over Elverum den viktige 3. plassen, som gir hjemmekamp i kvalifiseringen. Sandnes Ulf hadde denne plassen, men rotet seg bort i Fredrikstad og endte bare som nummer fem. Det betyr bortekamp mot Ranheim i første kvalik-kamp.

VG Live: Her kan du se fakta og tabell

Til eliteserien: Bodø/Glimt og Start.

Opprykkskvalifisering: Mjøndalen, Ranheim, Sandnes Ulf og Ullensaker/Kisa.

Nedrykkskvalifisering: Fredrikstad.

Til nivå tre: Elverum og Arendal.

Etter 32 minutter eksploderte et tynt befolket Fredrikstad stadion: Etter sløvt forsvarsspill av Sandnes satte Akinsola Akinyemi inn 1-0 til verthan ene. Klokken viste 13.32, og FFK var med ett på kvalik-plassen.

Bare tre minutter senere sto det 2-0. Vertene fikk frispark rett utenfor 16-meterstreken - omtrent midt på, nok en gang etter klønete forsvarsspill av Sandnes Ulf. Ulrik Flo lot seg ikke be to ganger. Han dundret ballen forbi keeper og vill jubel blant FFK-spillerne. I 2. omgang økte Joona Veteli til 3-0 på en glitrende kontring.

Fredrikstad var sist på nivå tre i 2002. Før det var de ti sesonger på rad i denne divisjonen. Høsten 2003 kunne de juble over to opprykk på to år - og tilbake i eliteserien.

Bjørn Petter Ingebretsen ble hentet inn for å lede Fredrikstad i siste kamp – utlånt fra Strømsgodset. Han er klubbens trener nummer 23 de siste 25 årene. Han sto på sidelinjen i t-skjorte og shorts, tydeligvis for å gi et signal til spillerne. Nå skal «BP» også lede FFK i de to kvalik-kampene mot Notodden.

Hovedtrener Andrea Loberto sa takk for seg to runder før slutt – etter at det hadde vært håndsopprekning blant spillerne.

– Jeg skal ikke si at FFK garantert vinner kvalifiseringen, men Notodden spiller veldig omstendelig, uten så høyt tempo, sa Joacim Jonsson på Eurosport-sendingen. Han har fulgt de to kampene mot Raufoss.

Men det gikk ikke bedre for laget hans i 2. omgang, men FFK-keeper Jon Masalin skal ha sin store del av æren for det. Han hadde et par mirakelredninger.

Elverum hadde skjebnen i egne hender, men klarte ikke å mobilisere nok mot Mjøndalen. Mathias Fredriksen, Andreas Hellum og Jonathan Lindseth scoret for bruntrøyene, som altså klatret til den viktige 3. plassen.

Kristian Fardal Opseth har tatt Bodø med storm denne sesongen. Han sto med 27 mål foran denne siste serierunden - likt med Daniel Nannskogs målrekord. Etter fem Glimt-mål kom endelig Opseths rekord-scoring da han satte inn 6-1-målet. 28 mål på 30 kamper er ekstremt imponerende.