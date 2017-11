Fredrikstad i krise - Notodden scoret fire på 30 minutter

NOTODDEN/OSLO (VG) (Notodden – Fredrikstad 4–1, 4–1 sammenlagt, pågår fortsatt) Fredrikstad ser ut til å ryke ut av 1. divisjon med et brak.

Etter 0-0 i første kvalifiseringskamp var Fredrikstads videre eksistens 1. divisjon helt i deres egne hender.

Men etter én omgang av returkampen ser det ut til at de rykker ned med et realt brak - og i 2018 må spille 2. divisjon for første gang siden 2002.

– Det er tydelig at det som står på spill påvirker oss, sier Fredrikstads Ulrik Flo til Eurosport i pausen.

Etter 45 minutter leder Notodden hele 4-1, og hjemmelagets målscorer Martin Holmen er tydelig fornøyd.

– Det er stort, sier han, før han legger til at han ikke er overrasket over pauseresultatet.

Tre mål på 30 minutter

Fredrikstad så lettere sjokkert ut fra start, og mer sjokkerte ble de da Erlend Hustad pirket inn 1-0 etter syv minutter.

Gjestene forsøkte å svare, men etter 22 minutter sto det 2-0 på tavlen da Steffen Jenssen forlenget et frispark inn bak Jon Masalin.

Fikk du med deg? Strømsgodset har lånt ut sin trener Bjørn Petter Ingebretsen til Fredrikstad.

Det så ikke ut til å kunne bli verre, men verre ble det da Fredrikstad ga fra seg rom å kontre i. De fosset fremover, fikk ballen ut til Eric Kitolano som så slapp inn til Martin Holmen – dermed sto det 3-0 etter 24 minutter!

Og fire minutter senere var krisen totalt for gjestene fra Fredrikstad, da Amani Mbedule nydelig skrudde ballen i krysset fra hjørnet av 16-meter.

FFK-redusering

Sanel Kapidzic ga gjestene et lite håp da han kriget inn en redusering i det 38. minutt, men Fredrikstad måtte gå til pause tre mål bak.

