Fredrikstad Fotballklubb skjelver. I grunnvollene. For første gang siden 2002 kan det bli gjensyn med nivå tre i norsk fotball.

Østfoldingene har sluppet med skrekken de tre siste årene, men nå ser det mer enn stygt ut – fire runder før slutt.

Solheim: – Frykter at FFK rykker ned

Selv om ikke lenger fire lag rykker rett ned, i år kan lag nummer 14 i OBOS-ligaen redde seg gjennom kvalifisering, frykter mange at Andrea Loberto og hans mannskap ikke overlever.

– Det er ikke noen hyggelig situasjon å være i. Det er helt forferdelig hvis Fredrikstad rykker ned. Det er trist, men jeg kan ikke gjøre noe annet enn å håpe, sier klubblegenden Per Egil Ahlsen (59).

I øyeblikket ligger FFK på kvalifiseringsplassen. Det er fire poeng og 11 plussmål opp til trygg grunn. To og tre poeng bak Fredrikstad ligger henholdsvis Elverum og Arendal.

Og aristokratene fra «Plankebyen» har et ganske tøft gjenstående program: På søndag venter en knalltøff bortekamp mot Mjøndalen. Deretter: Ranheim (h), Tromsdalen (b) og Sandnes Ulf (h).

– Jeg frykter at FFK rykker ned, men så lenge det er håp, må vi klamre oss til det. Jeg forventer at spillerne gir alt for fornyet kontrakt i OBOS-ligaen. Men min redsel for 2. divisjon, er blitt forsterket etter kampene mot Kongsvinger og Ull/Kisa, sier Fredrikstad-patriot og mangeårig fotballkommentator Dag Solheim til VG.

Pedersen: – Skulle ønske serien var over

– Det er trist og nervepirrende. Fredrikstad-delen av hjertet sliter veldig. Når jeg ser de fire kampene de har igjen, så er det ikke de letteste kampene. Mjøndalen borte er steintøff. Det samme er bortekampen mot Tromsdalen. Og hjemmekampene mot Ranheim og Sandnes Ulf ... Jeg skulle ønske serien var over. Jeg hadde tatt kvalik, sier tidligere FFK- og landslagsspiller Tore Pedersen.

– Hvordan har klubben klart å havne i en så utsatt posisjon?

– Det er nok sammensatt. Du kan ikke skylde på én part. Ikke spillerne, ikke treneren, ikke ledelsen. Totalen blir ikke bra nok. Det er en klubb det er store forventninger til. Spillere takler det på forskjellige måter. Og jeg tror hele klubben føler på det at de er blitt lillebror til Sarpsborg. Bunnen er nådd når du får sympatimeldinger fra sarpinger. Men jeg tror ikke sarpingene vil at Fredrikstad rykker ned. I hvert fall ikke de jeg har møtt, sier Pedersen.

GAMLE HELTER: Både Tore Pedersen (nummer tre fra høyre bak) og Per Egil Ahlsen (nummer to fra høyre foran) spilte fra start da Norge slo Italia 2-1 i 1991. Her er Fredrikstad-legendene sammen med Rune Bratseth (bak fra venstre), Karl Petter Løken, Tore Andre Dahlum, Lars Bohinen og Pål Lydersen. Foran fra venstre: Erik Thorstvedt, Mini, Kåre Ingebrigtsen og Gøran Sørloth. Foto: Morten Holm , NTB scanpix

Den nåværende fotballagenten synes det er vanskelig å si noe om hvordan han tror sesongen ender for FFK.

– Ahh, det tør jeg ikke spå. Jeg håper og tror på minimum kvalifiseringsplass. De har godt nok lag til å klare det. Problemet er at du ser på spillerne at skuldrene er høye. Noe som er naturlig. Nå spiller man faktisk om arbeidsplassene til folk. Men det handler om å prøve og gi litt f ...

Sportskommentator Erik André Pedersen i Fredriksstad Blad forteller om en oppgitthet som preger byen fire runder før slutt.

– Det har aldri sett verre ut i noen av de fem sesongene klubben nå har hatt i 1. divisjon. Jeg er optimistisk av natur, og tror FFK klarer seg, men har ikke vært så bekymret som jeg er nå. Spesielt var den siste matchen mot Ull/Kisa urovekkende, sier Pedersen.

Han synes det var greit at klubben ikke fjernet trener Andrea Loberto i forrige uke, selv om det siste tapet virkelig fikk alarmen til å gå.

– Det har vært mangel på kontinuitet, og for mange utskiftinger i klubben på flere plan, i en årrekke. Spesielt på trenersiden. Og spillerlogistikken har vært trenerstyrt, selv om ingen har vært her mer enn seks måneder. Masse spillere er blitt hentet inn, men det har ikke vært noen rød tråd. I år mener jeg at klubben får forsøke å stå i det når man valgte å gi trenerteamet treårskontrakt før sesongen. Diskusjonen om Loberto var veldig het da det var åtte eller ni kamper igjen, og det var eventuelt da man burde ha gjort et trenerskifte. Nå er det nok for sent uansett, sier Erik André Pedersen.

Styreleder: – Sterk i troen

Styreleder i FFK, Jostein Lunde, beskriver den dystre situasjonen slik:

– Det er utfordrende. Jeg er sterk i troen på at vi har en spiller- og trenergruppe som evner å avgjøre dette i vår favør, men det blir en thriller.

– Hvorfor har dere valgt å gi Loberto tillit, selv om resultatene har vært svært skuffende?

– Vi har en grunnleggende tro på at det å jobbe med personer over tid vil gi resultater.

– Skyldes det også at han har en treårskontrakt som gjør en terminering av avtalen for kostbar?

– Andrea har en treårskontrakt. Detaljer i kontrakten kan ikke jeg kommentere, svarer Lunde.

– Klubbens motto er «Sammen er vi sterke», og nå må virkelig alle stå sammen i de fire siste seriekampene, og eventuelt i to kvalikkamper. Vi kan kun greie dette samlet som én klubb, sier bypatrioten Dag Solheim.

Mjøndalens Mads Hansen, som spilte for FFK i 2011 og 2012, undrer seg hvordan det er mulig for en så stor klubb å underprestere år etter år.

– Jeg er forundret. Jeg skjønner ikke helt hvor skoen trykker. De siste årene har det ofte vært ny trener før hver sesong. Og stor sett en ny spillerstall. Med tanke på budsjettet Fredrikstad har de, mot alle odds, likevel havnet i bunnen. Det kan slumpe til å skje én gang, men det er et lite mysterium at det har skjedd så mange ganger på rad. En underprestering opp mot budsjett som er uforståelig, sier Hansen.

– Tror du Fredrikstad rykker ned?

– Jeg tror det blir kvalik. Uten at det vil være en grunn til å sprette champisen. Kvalifiseringskamper mot enten Nest-Sotra, Notodden, Bryne eller Alta vil være en ekkel situasjon, svarer Mads Hansen.

Som kan sende Fredrikstad Fotballklubb enda nærmere 2. divisjon med Mjøndalen-seier søndag.

