Sveriges sensasjonslag fortsetter å herje i Europa

(Östersund-Athletic Bilbao 2-2) Etter bare ett år på Sveriges øverste nivå overrasker eventyrklubben Östersund nå hele Fotball-Europa.

Lille Jämtkraft Arena har bare plass til i underkant av 8500 tilskuere, men de siste månedene har supporterne sett Östersund-spillerne herje mot europeiske fotballstorheter. Det er bare tre uker siden tyske Hertha Berlin fikk bank.

Torsdag kveld var det Athletic Bilbao sin tur til å slite på det grønne kunstgresset. Etter at spanjolene tok ledelsen ved superspissen Aritz Aduriz i første omgang, snudde Alhadji Gero og Curtis Edwards kampen for Östersund i den andre.

Bare en sen utligning fra innbytter Inaki Williams hindret lagets tredje strake triumf i Europa League. 2-2-resultatet betyr samtidig at det svenske sensasjonslaget topper gruppen foran ukrainske Zorya Luhansk, mens Tyskland og Spanias representanter kjemper i bunnen av gruppe J.

– Vi jobber utrolig hardt for hverandre. Jeg tror alle kan se det. Vi er skuffet over at vi ikke vinner, men vi må bare fortsette å kjøre på, forteller målscorer Edwards i et intervju etter kampen vist på Eurosport Player.

FEIRET: Curtis Edwards sendte Östersund i ledelsen hjemme mot Athletic Bilbao, og så ut til å bli matchvinner, men like før slutt utlignet spanjolene. Foto: Getty Images

Bragd etter bragd

Spørsmålet er hvordan det er mulig. Så sent som i 2013 var Östersund på nivå tre i Sverige.

Noe av svaret finner man i engelske Graham Potter (42). Den tidligere forsvarsspilleren tok over klubben i 2011. Da Potter ble spurt hvorfor han ville jobbe i en by med bare 50 000 tilskuere og et lag med tilsynelatende begrenset potensial, svarte han følgende:

– Jeg vil bygge en identitet i denne klubben.

Og det har engelskmannen definitivt gjort. Mot Bilbao hadde Östersund muligheten til å øke 2-1-ledelsen både to og tre ganger, før lynhurtige Williams plasserte inn utligningen fra kloss hold helt på tampen.

– Jeg er veldig skuffet over at vi slipper inn målet på slutten, men dette er en ny dag vi må være stolte over. Jeg er utrolig stolt over guttene. Vi hadde masse sjanser, men dette er fotball, sier Potter etter matchen mot Bilbao.

SCORET: Alhaji Gero utlignet til 1–1 for Östersund. Foto: Getty Images

Nær ved å gå videre

Östersund ligger på en foreløpig 5. plass i Allsvenskan, etter å ha vunnet cupen forrige sesong. Den triumfen er også grunnen til at hvittrøyene nå nyter et helt spesielt europacupeventyr.

Med syv poeng på tre kamper er svenskene favoritter til å gå videre fra gruppen. Ukrainske Zorya på annenplass med seks poeng, etter å ha slått Rune Jarstein og Per Ciljan Skjelbreds Hertha Berlin på hjemmebane torsdag kveld. Det tyske hovedstadslaget har bare ett poeng, mens Athletic har to.

Begge har en tøff oppgave foran seg, for Östersund er sultne på mer suksess.

– Jeg er veldig skuffet. Vi visste at det ville bli tøft, men når du leder 2–1 rett før slutt, blir det en nedtur. Vi må likevel være fornøyde totalt sett, sier målscorer Edwards.

Arsenal-seier

Parallelt kjempet et engelsk storlag et annet slag - i Serbia. Foran over 50 000 tilskuere på Raijko Mitic Stadion var oppgjøret mellom Røde Stjerne og Arsenal lenge jevnspilt, men et rødt kort til hjemmelagets Milan Rodic ti minutter før slutt ble avgjørende.

For bare noen angrep senere satte en ellers anonym Olivier Giroud inn et vanvittig seiersmål for Arsène Wengers pressede menn.

Etter lekre kombinasjoner mellom Jack Wilshere og Theo Walcott, brassesparket franskmannen ballen i krysset fra rundt ti meter.

Scoringen innebar at Arsenal tok tre nye poeng, og leder gruppen etter tre strake seirer. Røde Stjerne, Bate Borisov og Köln følger på plassene bak, med henholdsvis fire, fire og null poeng.