Masseslagsmål under Everton-kamp

(Everton-Lyon 1-2) Everton står i fare for å ryke ut av Europa League etter kveldens tap mot Lyon. Underveis i oppgjøret kokte det også fullstendig over for flere av spillerne – og en småbarnsfar.

Hendelsen oppsto etter 63 minutter. På stillingen 1–0 til Lyon fanget franskmennenes sisteskanse en corner med hendene. Everton-kaptein Ashley Williams var tydelig frustrert, og i stedet for å jogge tilbake til egen halvdel, dyttet midtstopperen Anthony Lopes inn mot reklameskiltene.

Det fikk Lyon-gutta til å reagere umiddelbart. I løpet av det neste minuttet ble publikum vitner til en voldsom konfrontasjon mellom et tosifret antall spillere fra begge lag. Også noen supportere involverte seg, deriblant det som så ut til å være en småbarnsfar som hadde sønnen i den ene armen mens han slo etter franskmennene med den andre.

Etter den stygge episoden fikk Williams og Lyons Bertrand Traoré begge gult kort. Trolig skulle det vært delt ut minst ett rødt, men Everton-kapteinen slapp unna. Og bare sekunder senere stanget han inn 1–1. Med 20 minutter igjen av kampen gikk Everton plutselig for seieren, men i stedet hælflikket nevnte Traoré inn seiersmålet for Lyon.

Krise for Everton

Dermed øker presset på Everton-manager Ronald Koeman ytterligere. Merseyside-klubben har bare vunnet to av åtte seriekamper.

I Europa League er det minst like gale. Blåtrøyene ligger helt sist, med bare ett poeng på tre runder.

Sist uke fikk nederlenderen besøk av den iranske eieren Farhad Moshiri og styreleder Bill Kenwright på treningsfeltet. Begge skal ha uttrykt tillit til Koeman, men den har garantert ikke blitt større etter kveldens tap.

Mot Lyon gikk det bare seks minutter før Nabil Fakir satte inn 1–0 på straffespark.

Atlanta i tet

På Stadio Citta del Tricolore i gruppens andre kamp vant Atlanta nok en gang. Apollon Limassol kom til Italia med håp om et godt resultat, men hjemmelaget var for sterkt.

Josip Illicic, Andrea Petagna og Remo Freuler hadde hver sin nettkjenning, mens kypriotene bare scoret en gang gjennom André Schembri.

Nå leder Atlanta gruppe E med syv poeng. Lyon har fem og Apollon Limassol har fire. Det betyr en luke ned til Everton, som blir stående med det ene.