Friskmeldt Nergaard hjalp Elverum til sterk mesterliga-seier

(Elverum-Kadetten Schaffhausen 26-22) Han har vært ute med ryggproblemer i nesten fire uker. I kveld var målvakt Morten Nergaard (30) tilbake og ble redningsmann for Elverum.

Elverum kom fra et stygt bortetap (30-21) mot slovenske Velenje i mesterligaens gruppe C. Mot sveitsiske Kadetten Schaffhausen i Terningen Arena i kveld startet det bra i det som var en vinn eller forsvinn-kamp for Elverum.

Michael Apelgrens mannskap ledet 12-9 til pause. Syv minutter ut i 2. omgang økte Elverum til 16-10. Kadetten røk etter hvert på den ene utvisningen etter den andre, noe Elverum utnyttet til fulle.

Storspilte



Og bakerst storspilte Morten Nergaard. En ryggskade har holdt den 30 år gamle målvakten ute i snart fire uker. Selv med et elendig treningsgrunnlag var kapteinen rene veggen helt bakerst.

Som da han hadde sin sjette redning i 2. omgang tre minutter før slutt på stillingen 25-21.



– Han har ikke trenet på fire uker. Man kan jo lure, kanskje han bare skal bli med på kampene. En glad Morten er en bra Morten. Det er fantastisk, det er slik vi vil ha vår lagkaptein, oppsummerte Elverum-trener Michael Appelgren overfor Viasat etter triumfen.



– Overskudd er undervurdert. Det blir nok verre i morgen, sier Nergaard selv.

– Jeg føler meg mørbanket, men det går bra. Vi har kontroll i hele kampen, føler jeg.



Fremover var Andre Lindboe også god for Elverum i kveld med sine åtte mål.

Fikk skryt av ekspert



– Beste forsvarskampen jeg har sett av Elverum noen gang. Taktisk bra og supert utført av de seks som sto bak der, sier Viasats håndballekspert Gunnar Pettersen.

– Dette var et nytt skritt for oss og en stor kveld. Helt magisk. Vi klarer å ta poeng og være med og slåss i toppen, sier Michael Appelgren.



Etter seieren har Elverum fortsatt en god mulighet til å gå videre fra gruppe C hvor de to beste får spille utslagskamper om plass i åttedelsfinalen. Neste kamp er borte mot Bjarte Myrhols Skjern om 11 dager.

Stillingen (Skjern og Velenje har en kamp mindre spilt):

1. Skjern 8 (189-158)

2. Velenje 8 (167-158)

3. Elverum 8 (203-206)

4. Ademar León 6 (162-167)

5. Kadetten Schaffhausen 6 (192-198)

6. Dinamo Bucuresti 2 (168-194).