Viking-eier Bjørn Maaseide: – Klubben er et vepsebol

GARDERMOEN (VG) Bjørn Maaseide (49) mener interne maktkamper og feilslåtte planer har ført til klubbens omfattende krise.

Maaseide kommer med dommen i et møte med VG på Oslo Lufthavn. Han etterlyser store endringer for at Viking skal komme seg ut av den økonomiske og sportslige krisen Stavanger-klubben befinner seg i.

– I altfor stor grad har det vært en pulverisering av ansvar. Jeg tror aksjonærer, fans og sponsorer forlanger en ny start. Det er viktig at den evalueringen som blir gjort nå, er skikkelig. Det må utarbeides en plan med et mannskap som alle tror på, sier Maaseide.

– Har du selv tro på folkene som er i klubben nå?

– I toppidrett er det sånn at resultatene aldri lyver, du syns aldri synd på folk og du må ta konsekvensene av resultatene du lager. Jeg er ikke tett nok på til å si at den og den personen ikke har gjort en god nok jobb, men jeg registrerer at vi er der vi er.

Torsdag kveld meldte Aftenbladet at Bård Wiggen er ferdig som sportssjef i Viking.

Les også: Den sparkede Viking-treneren Ian Burchnall avslører intern feide

Ville ta styring

Etter å ha spilt tre OL, tatt EM-gull og vunnet verdensserien i sandvolleyball sammen med Jan Kvalheim, har Maaseide bygget et forretningsimperium bestående av blant annet treningssenter-kjeden Sats Elixia, eiendom, verdipapirforetaket Kraft Finans og annen gründervirksomhet. Maaseide var også nestleder i styret i Norsk Tipping fra 2015 til 2017, i en periode hvor organisasjonen bedret resultatene med nesten en milliard kroner.

Med støtte fra flere aksjonærer, forteller den entusiastiske 49-åringen at han takket ja til å ta over styringen i Viking i 2012. Maaseide hadde en klar plan for hvordan klubben skulle oppnå sportslig og økonomisk suksess, etter å ha bygget opp sponsorselskapet World Event og vært med på å snu store underskudd til enorm profitt i næringslivet.

Ifølge Maaseide skal han imidlertid ha møtt motstand av andre i aksjonærkorpset, noe som skal ha bidratt til at han i stedet endte engasjementet som styremedlem i 2014.

– Hvem var det som ikke ønsket at du skulle ta over som styreleder?



– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Maaseide, som selv er Vikings femte største aksjonær.

Les også: Viking rykket ned for første gang på 31 år

– Ga ettertrykkelig beskjed

Maaseide er tydelig på at en av hovedgrunnene til Viking-krisen skyldes svak struktur. Per i dag eksisterer det styrer for Viking FK, Viking AS, Viking stadion AS og Stiftelsen Viking FK.

I hovedsak er det de to førstnevnte som skal samarbeide om den overordnede ledelsen av Viking. Kampen om makten har ført til flere opprivende konflikter, senest i fjor da to styreledere trakk seg i løpet av et døgn.

– Jeg har vært veldig stor motstander av modellen som er nå. Det ga jeg også ettertrykkelig beskjed om da jeg var med, men det var personer med bedre viten som absolutt ville ha to styrer. Nå tror jeg alle innser at det må være én plass hvor alle beslutningene tas og én sjef, sier Maaseide og utdyper:

– Det er veldig viktig å skille klart mellom breddeavdelingen og A-laget. For meg kan man kalle måten man løser det på for akkurat hva man vil, men det kan bare være én person som er ansvarlig på toppen av det som har med Viking sitt A-lag å gjøre.

Den personen får eventuelt en viktig jobb med å gjenreise klubben etter nedrykket som du kan se oppsummert her:

– Et vepsebol

Slik klubben er organisert nå, har Viking FK ansvar for den sportslige driften, mens Viking AS, bestående av aksjonærene, har ansvaret for den kommersielle delen.

Det betegner Maaseide som amatørmessig og noe som er med på å svekke klubbens handlingskraft og prestasjonskultur.

– Det har vært et FK som mener at de har rett til å styre sport, samtidig som de sier: «Men dere, i AS, skal betale for det.»

– FK er jo en breddesak, hvor du har foreldrene til en haug med unger. Skal de inn å bestemme for en klubb som omsetter for over 100 millioner? Kanskje ikke, sier Maaseide, lettere oppgitt.

Men han presiserer at NFF og Norsk Toppfotball bør ta deler av skylden for måten dagens eliteserieklubber er organisert på.

– Hvordan opplever du klubben nå?

– Fra utsiden opplever jeg Viking som et vepsebol. Det er viktig at det er noen som går inn og rører i det. Det må ryddes veldig opp. Vi må ha en trener, en daglig leder og en styreleder som bestemmer. Ferdig snakket. Hvis du ser på Viking sine resultater de 30 siste årene, gitt rammebetingelsene, er det ganske utrolig at vi ikke har gjort det bedre. Det er den skremmende siden ved det. Viking trenger ikke bare penger. Det må gjøres noe på både organisasjon og prestasjonskultur.

Kan ikke forvente mer penger

Sist gang Viking gikk med overskudd, var i 2007. Gjelden nærmer seg nå 80 millioner kroner. Det er en gjeld klubben har håpet å kvitte seg med gjennom et stadionsalg til kommunen, men som i det siste har møtt motstand blant flere politikere i Stavanger.

Viking-styrene kan heller ikke forvente at aksjonærene skal gå inn og slette gjelden, ifølge Maaseide.

– Når det er så store økonomiske og sportslige utfordringer, er folk betenkte. Selv om det er noen bemidlede aksjonærer, er det ikke sånn at de trykker penger. Jeg har ikke oversikten, men jeg kan tenke meg at aksjonærfellesskapet har bidratt med i alle fall 40–50 millioner bare de tre siste årene. Det er mange som føler at vi har sett den ene planen etter den andre. Samtidig er det veldig mange som skyter mot aksjonærene, men vi har jo faktisk stilt opp med penger. Noe annet som har fått Viking i trøbbel, er at publikumsinntektene har gått fra 28 millioner kroner i året til rundt ni millioner. Det viser at Viking ikke har klart å ta vare på fansen, og da er man inne på det sportslige. I hovedsak er det sport som ikke har levert, og det er jo det vi skal leve av.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra styrelederne i Viking FK og Viking AS, henholdsvis Kristin Kragseth og Stig Christiansen. Fredag skal ledelsen møte aksjonærene på Viking stadion. På agendaen i Jåttåvågen, står klubbens fremtid.