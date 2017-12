VG erfarer: Mohammed Abdellaoue legger opp

Mohammed «Moa» Abdellaoues (32) alvorlige kneskade setter kroken på døra for den videre karrieren.

Den tidligere landslagsspilleren skal ha bestemt seg for å legge opp. Det får VG opplyst fra flere kilder torsdag ettermiddag.

VG var i kontakt med Vålerenga-spissen i 12.00-tiden, han var opptatt på reise og kunne ikke kommentere hvorvidt han kom til å legge opp. VIF-trener Ronny Deila – også han bortreist – svarte slik på om «Moa» kom til å spille for Vålerenga neste år:

– Han kommer til å være ute hele sesongen etter operasjonen. Jeg regner ikke med han sånn sett, svarte Deila.

– Men kommer han til å gi seg med fotballen?

– Nei, ikke basert på det jeg har forståelse for. Han er sugen på å komme tilbake, men den veien blir tøff, sa VIF-treneren.

I oktober kunne VG melde at spissen måtte opereres og ville være ute i lang tid. I hvert fall til neste sommer, sa Deila den gangen.

Nå kommer det altså meldinger fra Valle om at 32-åringen har tatt beslutningen om å legge skoene på hylla.

«Moa» slo for alvor gjennom i Skeid. I 2007 ble han solgt til Vålerenga hvor det blir sterke 30 mål på 67 kamper. Deretter ble han solgt til tyske Hannover. I 2013 reiste han videre til Stuttgart hvor han ble frem til 2015.

Returen til Norge kom i 2015. Den har blitt preget av skader. Faktisk har Abdellaoue kun spilt 36 av 82 mulige kamper siden sensommeren for drøyt to år siden. Det ble ett mål og fire kamper i 2015. I 2016 var han på banen i 18 kamper og noterte seg for seks nettkjenninger. Denne sesongen har det gått langt verre. Skader har gjort at han kun har spilt 12 kamper og scoret to ganger.

