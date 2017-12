Rosenborg legger treningsleir til Dubai – supporterne krever at de snur

Mandag godkjente Rosenborg-styret at laget reiser på treningsleir til Dubai. Supporterklubben Kjernen mener det bryter med klubbens verdigrunnlag.

«Kjernen ønsker på kraftigst mulige måte å markere at vi synes det er et forkastelig feilvalg av klubben – og på det sterkeste oppfordre styret til å flytte denne treningsleiren bort fra Dubai. Den strider mot klubbens verdigrunnlag!» skriver Rosenborgs offisielle supporterklubb på sine nettsider mandag kveld.

Uttalelsen kommer som en reaksjon mot at RBK-styret tidligere på dagen godkjente at klubben legger januar-treningsleiren sin til Dubai, som er en del av de De forente arabiske emirater.

Avgjørelsen ble først omtalt av Adresseavisen.

Emiratene har forbud mot homofili, tortur av fanger er ifølge Amnesty utbredt og en rekke lover diskriminerer kvinner.

For fire år siden droppet Rosenborg å gi penger til Frelsesarmeen, fordi organisasjonen ikke lot en homofil ansatt fortsette i jobben.

«Tvilte seg frem» til Dubai-ja

USIKKER: Rosenborgs styreleder Ivar Koteng var selv usikker på om Rosenborg burde dra til Dubai, før RBK-styret ga treningsleiren tommelen opp.

Rosenborg-styreleder Ivar Koteng forteller til avisen at Dubai-turen ble diskutert i styret og at de «tvilte seg frem til et ja», blant annet på grunn av sportslige hensyn.

Sportssjef Stig Inge Bjørnebye forstått at mange reagerer, men sier at de forhørte seg med norske myndigheter og det norske konsulatet i Dubai.

– Vi må stå inne for vårt verdisyn, og jeg mener det sier seg selv hva RBK står for, som at vi har nulltoleranse for homofobi og den type ting. Norske myndighetene oppfordret til at vi skulle reise, da de erfarer at dialogen med Emiratene påvirkes positivt med norsk tilstedeværelse, sier han til Adressa.

Kjernen-talsmann: – Skivebom

Sist vinter valgte den svenske klubben å droppe et planlagt treningsopphold i Dubai, etter kraftige reaksjoner fra sine egne supportere. Nå håper Kjernen at Rosenborg gjør det samme.

I sin klare beskjed til klubben viser de til Rosenborgs verdigrunnlag, der de har slått fast at de blant annet skal stå for åpenhet, samfunnsengasjement og folkelighet.

«Dette er dermed ingen oppfordring om å snu, men et krav» skriver Kjernen.

Overfor NRK slår Kjernen-talsmann Espen Viken fast at Rosenborgs Dubai-planer er «forkastelig».

– De har sikkert mange gode grunner for å legge treningsleiren dit, men det er skivebom og skammelig feilvurdert, sier Viken til NRK.

Ståle Solbakkens FC København og Molde har tidligere vært i Dubai.

