Ordkrigen fortsetter: Helland ber Keita punge ut for tapt veddemål

Før seriestart veddet Pål André Helland (27) og Muhamed Keita (27) om hvem av RBK- og VIF-angriperne som ville score flest mål. Nå må sistnevnte betale 10.000 kroner til et veldedig formål.

– Jeg har tapt og tar straffen, forteller Keita til VG, fra sin nye tilværelse i USA som New York Red Bulls-spiller.

I et intervju med VG 30. mars hevdet Keita at Pål André Helland var en tulling. Den daværende Vålerenga-angriperen påsto samtidig at han var den beste av de to og at Oslo-klubbens offensive spillere ville score flere mål enn Rosenborg sine.

FRYKTLØS: Keita er ikke redd for å dele meningene sine. Tidligere i år møtte VG angriperen på Valle i Oslo. Foto: Joachim Baardsen/VG

Uttalelsene fikk Helland til å utfordre Keita til et veddemål, som sistnevnte tapte med klar margin. En opptelling viser at RBKs seks mestscorende angripere har 44 mål. Vålerengas tilsvarende sekser har til sammenligning bare nettet 23 ganger.

– Jeg er ikke overrasket over at vi vant. Det er ganske sjelden at jeg taper veddemål, sier en fornøyd Helland til VG.

Utspillet endte med følgende veddemål:

Nytt Keita-utspill

I intervjuet før seriestart var Keita krass i omtalen av Helland.

ENGASJERT: Pål André Helland vant veddemålet mot Muhamed Keita. Her er kantspilleren i aksjon for RBK mot Stabæk tidligere denne måneden. Foto: NTB scanpix

– Keita gikk etter meg. Så da jeg kom med et forslag om veddemålet, ga jeg ham to valg. Det ene var å godta veddemålet, som jeg mest sannsynlig kom til å vinne, eller å ta tilbake det han hadde sagt, sier Helland.

LAGENES SEKS MESTSCORENDE ANGRIPERE: Rosenborg: 44 Nicklas Bendtner (19), Milan Jevtovic (9), Matthías Vilhjálmsson (7), Pål André Helland (6), Samuel Adegbenro (2, seks mål scoret for Viking er ikke medregnet) og Mushaga Bakenga (1). Vålerenga: 23 Ghayas Zahid (5), Simen Juklerød (5), Chidera Ejuke (4), Bård Finne (4), Henrik Kjelsrud Johansen (3) og Mohammed Abdellaoue (2).

27-åringen har slitt med skader i 2017, men var denne sesongen Rosenborgs fjerde mestscorende spiller med seks mål på 22 kamper. Keita fikk på sin side VIF-oppholdet ødelagt av en strekk i låret, før han forlot Eliteserien til fordel for New York Red Bulls i sommer. Totalt fikk drammenseren bare seks kamper for Vålerenga og én nettkjenning.

– Uten at jeg skal legge hodet på blokken, vil jeg påstå at jeg har hatt en bedre sesong enn ham, sier Helland.

Det får Keita til å riste på hodet.

– Helland kan aldri ha et bedre år enn meg. Selv uten å spille har jeg bedre år enn ham, forteller Keita og fortsetter:

– Alt han får oppe i «trønderbyen», får han gratis. Jeg hadde vunnet Ballon d'Or med Mike Jensen bak meg.



Utfordrer til ny duell

Keita vil heller ikke akseptere tapet helt uten videre:

– Teknisk sett har han ikke slått meg. Jeg var ikke i Norge. Når det er sagt, burde vi spilt en kamp – meg og han. Han tar med seg fem spillere mot mine fem, så gjør vi opp en gang for alle, sier Keita, som hadde en fantastisk målgivende pasning for sitt nye lag sist måned.

– Det er sånne ting som den pasningen Helland ikke har i verktøykassen sin, sier Keita.



– En løs kanon

Helland vil imidlertid at Keita donerer summen på 10.000 kroner til Vår Frue kirke i Trondheim. Grunnen er arbeidet de gjør for personer som ikke har det så lett.

– Vår Frue kirke i Trondheim drives av Kirkens Bymisjon, med opp mot 200 frivillige. De hjelper folk, uavhengig av religion og hvor du befinner deg på samfunnets rangstige, enten om du er tigger, narkoman, har det litt vondt eller er helt på toppen. Nå i julen blir forskjellene gjerne også enda tydeligere for dem som ikke har det så bra, forteller Helland, som ikke skyr unna en ordkrig.

– Folk må få lov til å si hva de vil. Noe annet blir dumt av meg å si. Jeg er jo en halvveis løs kanon selv, erkjenner RBK-stjernen.

Han kom med følgende Twitter-stikk mot Keita tirsdag ettermiddag:

– Det bildet har jeg hatt en stund, men jeg tenkte jeg kunne spare det til en fin anledning, forteller Helland.

