Molde så festkledde RBK-spillere på storskjerm – så spolerte Solskjærs menn trøndernes gullfest

VALLE (VIF-Molde 1-2) Tre minutter på overtid stanget Molde-kaptein Ruben Gabrielsen inn 2–1 til Molde. Dermed er Rosenborgs gullfest utsatt minst én uke.

Molde måtte vinne mot Vålerenga for å hindre at Rosenborg ble seriemestere. To minutter og 45 sekunder på overtid ordnet Ruben Gabrielsen akkurat det.

I Trondheim satt RBK-leiren samlet og trodde knapt det de så, mens gleden i Molde-guttas ansikter viste tydelig hvor mye det betydde for dem å ødelegge stemningen hos erkerivalen på Lerkendal. Etter kampen kom Gabrielsen med et stikk til RBK-stjernen Pål André Helland.

– Jeg har nesten ikke ord. Det er deilig at vi utsetter festen til Rosenborg. Helland plantet et RBK-flagg på vår stadion da de tok gull i fjor. Det irriterer meg enda. Nå fikk jeg kanskje en liten revansje på det. Det gir meg en god følelse, sier Gabrielsen til VG.

Så RBK-spillerne på storskjermen

I en sterkt opplyst korridor på Intility Arena i Oslo etter matchen, dypt inn i Vålerenga-land, forteller Molde-manager Ole Gunnar Solskjær at han så bilder av festkledde RBK-spillere som fulgte kampen fra Trondheim på storskjermen underveis i oppgjøret.

Det motiverte Molde-leiren ytterligere.

– Jeg hadde ikke brukt et sekund på å tenke på at Rosenborg kunne vinne seriegull i dag, men da vi begynte å se dem på storskjermen der de satt, sikkert på Brakka, så tenkte vi at det hadde jo vært artig å stoppe dem. Det var også mange av guttene som også kommenterte det, forteller Solskjær og gliser.

Seieren er Moldes sjette på de syv seneste kampene. Superformen gjør at blåtrøyene ligger på annenplass i Eliteserien, åtte poeng bak Rosenborg. Det gjenstår tre kamper av årets sesong.

Sjokkstarten

Vålerenga-spillerne var instruert til å gå i strupen på Molde fra avspark, men det var bortelaget som fikk den første muligheten. Det gikk bare noen sekunder fra dommer Svein Oddvar Moen blåste oppgjøret i gang til Fredrik Brustad plutselig hadde fri vei mot VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey.

Like bak kom Jonatan Tollås Nation løpende, og da Vålerenga-kapteinen fikk kontakt med Brustad, gikk sistnevnte i bakken. Hjemmefansen ropte på straffespark, det samme gjorde Brustad, men kampleder Moen valgte å la spille fortsette.

Så var det Vålerenga sin tur. Syv minutter ut i oppgjøret klarerte Vegard Forren et innlegg rett til Herman Stengel, som svarte med å banke ballen i mål. Stillingen var 1–0 til Vålerenga, og Molde måtte plutselig ha to mål for å avverge en gullfest i Trondheim.

Solskjærs genistrek

Langs sidelinjen på nye Intility Arena sto Ole Gunnar Solskjær og så at laget ble utspilt. Spesielt på midtbanen slet Molde kraftig med å fange opp offensive Samúel Fridjónsson i mellomrommet.

Det fikk Solskjær til å ta et klokt grep. Midtstopper Babacar Sarr ble skjøvet opp i midtbaneleddet da Vålerenga hadde ballen og på den måten ble Fridjónsson nøytralisert fullstendig.

Endringen bidro til at Molde fikk bedre kontroll defensivt og ble mer skapende offensivt. Syv minutter før pause resulterte det i en nydelig scoring av Björn Bergmann Sigurdarson.

– Jeg så at Fridjónsson og Herman styrte kampen for dem. Fridjónsson var et problem. Vi fikk aldri tak i ballen, så jeg måtte ha «Baba» rundt ham. Han kunne følge ham og ta ham ut. Jeg syns Fridjónsson var en veldig bra fotballspiller, forklarer Solskjær.

Skuffet VIF-gjeng

I andre omgang hadde Vålerenga et par gedigne muligheter til å score, men i stedet var det Gabrielsen som stanget inn seiersmålet på overtid.

– Vi har mer enn nok sjanser til å avgjøre. Det er skuffende. Vi slutter å spille på et tidspunkt. Etter hvert tør vi ikke så mye som i starten. Molde legger også om litt, noe som gjør det vanskeligere for oss, sier Stengel til VG.

Heller ikke Deila var fornøyd med tap, men Vålerenga-treneren så samtidig mye positivt.

– Jeg syns det var en bra fotballkamp mellom to gode lag. Det er små marginer som tippet det i deres favør. Molde var litt mer effektive enn oss, men jeg er stolt over gutta. Det er fremgang for hver eneste uke. Det er et ungt, spennende lag. Vi har mye å bygge fremtiden på, sier Deila til VG.