Moa må opereres for alvorlig kneskade - mister halve neste sesong

VALLE (VG) Mohammed «Moa» Abdellaoue (32) må opereres for en alvorlig kneskade. Vålerenga-spissen kan ikke spille fotball igjen før tidligst neste sommer.

Det forteller Vålerenga-trener Ronny Deila til VG etter at laget hans tapte 2–1 mot Molde søndag kveld.

– «Moa» skal opereres og er ute i lang tid.

– Hvor lenge?

– I hvert fall til neste sommer, sier Deila.

Alvorlig

VG får opplyst at det dreier seg om en bruskskade i det ene kneet. Det er det samme problemet idrettsstjerner som Ole Gunnar Solskjær, Kjetil André Aamodt og Aksel Lund Svindal har slitt med før ham.

Abdellaoue var til stede på Intility Arena søndag kveld og så lagkameratene tape mot Molde.

Den tidligere landslagsspissen har nå fått operasjonsdato tidlig i november.

Skadepreget retur

32-åringens Vålerenga-comeback har vært preget av flere ulike skader siden overgangen fra Stuttgart sommeren 2015.

Denne sesongen har Abdellaoue bare spilt ni kamper og scoret to mål.

– Vi har nå mistet en god spiss over lang tid. Det er den største konsekvensen for oss. Så er det trist for Moa.

Vålerenga-angriperen har søndag kveld ikke besvart VGs henvendelser.