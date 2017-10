Mjåland om fotballens økonomiske kjønnsgap: – Publikum bestemmer

Friidrettsutøver Trine Mjåland (27) har liten forståelse for ropene om urett over at kvinnelige fotballspillere får mindre enn mennene.

– Jeg er enig i at det ikke bør være sånn, men de involverte bør akseptere at det er sånn det er.

Det sier friidrettsutøver Trine Mjåland (27) til VG om de store forskjellene i premiesummene herre- og kvinneklubbene i fotball får etter sesongen.

Eliteseriens jumbo får 19 ganger mer enn seriemesteren i Toppserien.

UENIG: Syklist Vita Heine. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

800-meterløper Mjåland konkurrerer selv i en idrett hvor menn og kvinner stort sett får det samme for sine plasseringer. I fotballen bør man derimot erkjenne hovedårsaken til at de herreklubbene får mer enn kvinneklubbene:

– I ren underholdningsverdi foretrekker jeg jo selv å se på herrefotball, sier Mjåland, som er samboer med den tidligere Start-spillere Jesper Mathisen.

Publikum styrer media og dermed sportens økonomi, sa Mjåland til Kristiansand Avis i 2016.

Til VG utdyper hun synet, og påpeker blant annet at herrefotballen historisk sett har mye lengre og kraftige røtter enn kvinnefotballen.

– Jeg står på at det er publikum som bestemmer. Det hjelper ikke at media sender flere kamper, hvis de ikke har seertall, sier Mjåland.

– Feil å klage over det



27-åringen understreker at hun gjerne ser at Toppserie-klubber skal få like mye som Eliteserie-klubbene, men da må interessen først bli større.

Forskjeller i premiepenger 83 prosent av verdens idretter har like premiesummer for kvinner og menn

Gapet mellom kjønnene minker, og kvinners premiepenger øker år for år

Fotball er verstingen i klasse når det kommer til forskjeller Kilde: BBC

Og all den tid herrefotball er mer populært enn kvinnefotball, mener Mjåland det blir feil å klage over det.

– De involverte er jo inneforstått med problematikken, så da synes jeg det er feil å skulle klage over at det er feil, sier hun.

Så du? Oslo fotballkrets vil minke forskjellene - og kaste fotballpresidenten

På verdensnivå har flere og flere idretter begynt å betale menn og kvinner like mye for like prestasjoner, ifølge en undersøkelse BBC gjorde tidligere i år. Fotballen skiller seg ut som idretten med størst forskjeller av de som ble kartlagt.'

Mjåland tror det er fullt mulig å jevne ut forskjellene i populariteten også i fotball, så det blir mer som i lagidretten fotball og i friidrett.

Kommentar: Et opprør mot gubbeveldet

Heine: Utjevn forskjellene først - så kommer interessen

Argumentet om at populariteten skal styre økonomien klinger dårlig i ørene til syklisten Vita Heine (32).

Flere og flere ritt opererer nå med like premiepenger for menn og kvinner, men det er fremdeles mange som betaler mennene mer. I Giro d'Italia kjempet kvinnene i år om 10 000 kroner, mens mennene fordelte én million mellom seg.

Og det internasjonale sykkelforbundet har definert minstelønn for mannlige proffsyklister - men ikke for kvinnene.

Heine erkjenner at det ville vært mer penger i kvinnesykling om flere så på og sponsorinteressen var større, men hun mener man kan begynne i den andre enden - ved først å utjevne forskjellene i premiepenger og syklistenes inntekter generelt.

Les også: Startet kronerulling for å spille Champions League: – Ufattelig trist

Økte premiepenger vil øke profesjonaliteten, mener hun. Det vil igjen øke nivået, som i sin tur kan øke attraktiviteten hos publikum og sponsorer.

Hun er dessuten ikke enig i at det kommersielle bør være det styrende prinsipp for hvor mye de skal tjene.

– Mange kvinner trener like mye som mennene, de gjør den samme jobben, poengterer hun.

Team Hitec-syklisten retter også en pekefinger mot mediene, som hun mener har en del av ansvaret for hva som er populært og ikke.

– Jeg synes mediene kunne gjort mer. Det er ingen grunn til at kvinnesykling skal være «kjedeligere» enn herresykling. Jo mer medieoppmerksomhet, dess mer penger er det i det, sier hun.