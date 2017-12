Liverød og Bohinen i krangel etter «dramatisk» Sandefjord-undersøkelse

Ifølge speider og fotballagent Terje Liverød (62) trener den norske eliteserieklubben Sandefjord 40 prosent mindre enn tyske Bundesliga-klubber.

– Man trenger ikke være professor for å forstå hvorfor avstanden mellom norske og internasjonale klubber øker. Det Sandefjord driver på med kan ikke kalles toppidrett. Det er amatørmessig, sier Liverød til VG

62-åringen har en fortid som spiller i Norge og Danmark. Etter karrieren har Liverød opparbeidet seg et renommé som talentspeider og agent med base i Sør-Amerika. I samtale med VG befinner sandefjordingen seg på jobb i Argentina.

KRITISK: Speider og agent Terje Liverød mener Sandefjord trener altfor lite. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Store forskjeller

Tallene Liverød presenterer VG tar utgangspunkt i 118 dager fra 1. august til 26. november for Sandefjord, Schalke 04 og Hamburger Sport-Verein. Til felles i denne perioden har lagene at ingen av dem hadde europacupkamper å ta hensyn til.

Ifølge Liverød gjennomførte de to tyske lagene likevel blant annet 31 treninger flere enn Sandefjord – hver. Per uke hevder 62-åringen at Schalke 04 og Hamburger SV trente 2,1 ganger oftere i snitt.

I samme periode skal Sandefjord også ha hatt henholdsvis åtte og ni flere feriedager enn de to tyske lagene, mens Schalke 04 hadde doble økter på 24 ulike datoer og Hamburger SV 23 ganger. Sandefjord skal aldri ha hatt dette, ifølge Liverød.

VENNER: Liverød har et godt forhold til mannen som av mange omtales som tidenes beste fotballspiller, Diego Armando Maradona. Her sitter Liverød og VGs Henning Olsen sammen med argentineren under et intervju i 2002. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Kritisk

Liverød har også tidligere vært kritisk til Sandefjord. I 2007 mente han at klubben var drevet av personer som ikke var kvalifiserte for oppgavene.

På spørsmål om hva som er bakgrunnen for hans personlige, lite flatterende undersøkelse, forklarer Liverød den med tilbakemeldinger fra spillere han tidligere har hjulpet til Norge. Blant dem finner man navn som Sebastián Eguren, Matias Almeyda og Diego Guastavino.

TERJE LIVERØD (62) Sivil status: Gift, tre barn. Bor: Montevideo, Uruguay. Yrke: Fotballagent, speider og forretningsmann. Klubber som spiller: Sandefjord Ballklubb. KB og Frem (Danmark).

– Mitt utgangspunkt var tilbakemeldingene fra spillerne jeg har brakt til Norge tidligere. Gjennomgående handlet de om at det ble trent for lite. Men jeg ville ikke være subjektiv. Derfor gjorde jeg denne undersøkelsen, sier Liverød og fortsetter:

– At Sandefjord trener altfor lite, er ikke noe å diskutere. Det viser tallene. Det er dramatisk. Det er ikke mulig å forklare på en god måte hvorfor man trener 40 prosent mindre enn i Tyskland. Når spillerne i Norge i tillegg er dårligere og støtteapparatene er mindre, kan man ikke trene mindre. Er man dårligere enn andre, må man jo trene mer.

Bohinen ut mot Liverød

Senest i sommer sto Liverød bak Sandefjords to signeringer fra Uruguay, Carlos Grossmüller og Facundo Rodriguez Calleriza.

Det blir trolig de siste så lenge Lars Bohinen er trener. For etter å ha fått videreformidlet kritikken fra Liverød, kontrer Sandefjord-sjefen slik:

– For meg er det helt uinteressant. Vi ønsker å øke treningsmengdene over tid. Det Terje Liverød ikke kan noe om, er forholdet mellom hardere trening og skader. En økning må skje gradvis. Det er vi i gang med, skriver Bohinen i en tekstmelding til VG, før han kommer med et stikk til Liverøds rolle som leder for en tekstilfabrikk i Sør-Amerika.

– Det er lenge siden vi sluttet å høre på Liverød i Sandefjord. Vi støtter oss heller til fotballfolk enn klesselgere og kunnskap om beste praksis i de beste klubbene i Europa. Den tilgangen har vi.

Overrasket Liverød

Konfrontert med karakteristikken, understreker Liverød at han også i 2011 foretok en lignende undersøkelse. Den gang var det Brann, Rosenborg, Bochum, Schalke 04, Twente, River Plate og Penarol som ble sjekket.

– Hva gjelder forholdet mellom hardere trening og skader, oppstår det når det blir for mye trening. Sandefjord Fotball er meget langt unna det, sier Liverød.

Om å bli omtalt som en klesselger, og bare det, svarer han slik:

– Et slikt nivå vil jeg la være å kommentere. Det får stå for seg selv. Dette dreier seg om en objektiv undersøkelse som fastslår at treningsmengden i norsk fotball, og spesielt i Sandefjord, ligger på et meget lavt nivå i forhold til internasjonal fotball, som jeg i all beskjedenhet tror jeg har rimelig god kjennskap til og erfaring fra.

– Det overrasker meg jo at man skal reagere negativt på en objektiv undersøkelse. Man burde i stedet se konstruktivt på det, lære av det og forsøke å ta det med seg for å bli bedre. For faktum er at avstanden mellom norsk og internasjonal fotball bare øker. Hvis man skal reagere slik som det gjøres her, vil man aldri bli bedre.