Kvalikdrama venter Sogndal: – Vårt toppnivå bør være høyere enn Ranheims

SOGNDAL (VG) Toppscorer Martin Ramsland mener Sogndal er favoritter før skjebnekampene mot Ranheim. Mjøndalens Christian Gauseth er helt uenig.

– Som Strømmen-spiller har jeg spilt mot dem mange ganger og det var alltid tøffe oppgjør. De spiller med en fast 4-3-3-formasjon med indreløpere, noe som for så vidt kan passe oss bra. Men det er ikke tilfeldig at det er Ranheim vi møter. Det blir kanskje enda tøffere kamper enn mot Vålerenga, sier Sogndal-spiller Martin Ramsland til VG.

Det var lettede Sogndal-spillere som møtte pressen etter nedrykksdramaet i Eliteseriens siste runde. Aalesund må ta den tunge veien ned i OBOS-ligaen, men gleden rant ikke over hos Sogndal-spillerne heller, som vet det venter to tøffe kamper før plassen i den øverste divisjonen er sikret.

Gauseth: Ranheim er favoritter

Onsdag tar de i mot Ranheim til første kvalikkamp på Fosshaugane, og det blir på ingen måte noen enkel oppgave. Trønderne sikret kvalifiseringsplassen etter seier mot Mjøndalen og tok fire poeng i serien mot Bodø/Glimt som vant OBOS-ligaen overlegent. Returoppgjøret spilles i Trondheim lørdag.

Ramsland mener Sogndal har de beste kortene på hånden.

– Vårt toppnivå bør være høyere enn Ranheims, sier han etter kampen mot Vålerenga, der han også scoret mål:

Den oppfatningen deler ikke Mjøndalens Christian Gauseth. Han har nylig fått kjenne på følelsen av å bli slått av Ranheim og han mener trønderne er favoritter i kampene mot Sogndal.

– Vi (Mjøndalen) tapte ingen hjemmekamper i hele fjor. Så kom Ranheim på besøk. De var bedre enn oss i alle spillets faser. De fortjente å vinne. Når de fikk den seieren, tror jeg de fikk et enormt momentskifte. De er et tett knyttet lag, og kommer til å ta Sogndal. Jeg tror også de selv ser seg som favoritter - uten at du vil få dem til å si det, sier Gauseth til Eurosport.no.

SKEPTISK: Mjøndalens Christian Gauseth har mest tro på Ranheim i kvalifiseringskampene mot Sogndal.

Har allerede kartlagt Ranheim

Underveis i kampen mot Vålerenga byttet Sogndal og Aalesund plass på tabellen hele fem ganger. Spillerne fikk ikke med seg dramaet, men det fikk trener Eirik Bakke på Sogndal-benken.

– Det er sånn fotball skal være. Det er godt det er litt spenning i norsk Eliteserie også. Grindheim sin 2-2-scoring var nok avgjørende for at vi ga litt f..., sier Bakke.

Han forteller også at assistenttrener Terje Skjeldestad allerede har sett og analysert Ranheim, så han mener de har god oversikt før første oppgjør.

Hadde håpet på hjemmekamp til slutt

Kjetil Wæhler har vært viktig for Sogndal i år, men han kunne forsvunnet fra klubben i sommer da han og klubben skulle ta en prat om veien videre. Blir det fornyet eliteseriekontrakt angrer han ikke på all den tiden han har brukt på pendling borte fra familien.

– Jeg kom hit for å sørge for at Sogndal blir værende i Eliteserien, men vi er bare halvveis. Klarer vi oss, så angrer jeg ikke på at jeg sa ja, det er mitt oppdrag her, så det får vi håpe at vi gjør, sier Wæhler, og legger til:

– Jeg hadde ønsket meg hjemmekamp sist. Nå får vi ikke det og må gjøre det beste ut av situasjonen. Ranheim kommer nok hit for å holde nullen, mens vi bør score mål hjemme. Jeg har spilt kvalik før og vet det er vanskelig. Får vi mål i mot og et dårlig resultat, øker presset, men nå har vi sjansen til å til å gjøre jobben selv, sier Wæhler.

