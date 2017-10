Ingenting å deppe over

Kommentar Selvsagt ble det småhengende trøndergeiper da Molde vant på overtid. Men i det store bildet er det positivt at gullet ikke ble delt ut så lenge før ligaen er over.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det var på gressmatten landets suverent beste lag skulle kronet seriegull nummer 25.

Men da så ikke skjedde, etter et nær uvirkelig sjansesløseri mot Stabæk, var det uansett et aldri så lite antiklimaks å måtte håpe på drahjelp fra Vålerenga

Det så det riktignok lenge ut til at de skulle få.

Rosenborg-spillerne satt samlet og så Stengel sende Oslo-laget foran og Sigurdardson deretter utligne. Uavgjort hadde jo holdt, men «Molde-engelen Gabrielsen» ville det annerledes på tampen av den tillagte tiden.

Dermed blir det ingen trønderfest helt riktig ennå - og selvsagt en dose skadefryd hos klubben som tok med tre poeng hjem fra Oslo.

Og det er strengt tatt helt greit.

Det er jo bare en liten utsettelse av et mesterskap som så til de grader er under kontroll, og som er svært så fortjent.

Med tre kamper igjen og åtte poengs differanse til nestemann, er det selvsagt ikke noen tvil om hvor dette ender.

Det positive er at vi nå får forsterket interesse også for serierunde nummer 28. I begge ender av tabellen har vi noe å snakke om når Rosenborg møter Aalesund, i tillegg til dramaet om øvrige medaljer og bikkjeslagsmålet i bunnen, som preger resten av ligaen.

Det innebærer, og det er jo noe grunnleggende gledelig, at det fortsatt er noe å spille for i de aller fleste klubbene i matchene som gjenstår.

For serielederen må det også tross alt være det være å foretrekke å skyte gullet hjem på banen, i stedet for å få det servert fordi en rival måtte finne på å snuble, etter at man selv mislyktes med å sette første matchball.

Nå kan vi også fortsatt få historiefortellingen om Lord Bendtner som skyter trøndergullet hjem, som prikken over i’en på et prosjekt som er blitt stadig mer vellykket utover høsten.

Nivået på norsk eliteserie er ikke høyere, og antallet snakkisfaktorer er såpass begrenset, at vi får dyrke det vi kan, mens vi kan.

Derfor er det egentlig helt topp at gullet ikke er utdelt helt ennå.

Selv om en del i Trondheim sikkert føler det annerledes akkurat nå.