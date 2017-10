BRANN STADION (VG) (Brann – Rosenborg 0 – 3) Nicklas Bendtner banket inn to mål mot Brann. Lagkameraten mener ett av dem ikke burde blitt stående.

Rosenborg, som for dagen stilte uten Tore Reginiussen, Birger Meling og Mike Jensen fra start, fikk en skjev inngang på kampen. Laget virket preget av torsdagens Europa League-oppgjør mot Zenit og manglet tydelig intensitet i spillet.

– Du kunne se på kampen at vi var veldig slitne, erkjente Nicklas Bendtner etter kampen.



Det var først etter en snau time at det virkelig tok fyr på Brann Stadion. Nicklas Bendtner hadde akkurat satt inn 0–1, før han i soleklar offsideposisjon fikk legge på til 0–2 med sitt 17. mål for sesongen. Branns spillere, supportere og trenerbenk var i harnisk over avgjørelsen av Tom Harald Hagens dommerteam.

Bendtner, som med sine to scoringer i Bergen, står med like mange fulltreffere som Stabæks Ohi Omoijuanfo, var klar i sin tale om den omdiskuterte hendelsen:

– Man skal spille til fløyten går.

Brann dominerte den første omgangen og det var lite som minnet om gulltakter fra bortelaget. Etter et drøyt kvarter dømte Tom Harald Hagen for hands da Fredrik Haugen dundret inn det han – og de 13 618 tilskuerne på Brann Stadion – trodde var ledelsen.

Like før pause ble nok en Brann-scoring annullert – denne gangen var det Jonas Grønner som ble vinket av for offside. Til tross for den spillemessige dominansen uteble målet for Brann-laget som hadde tapt tre på rad før søndagens oppgjør.

Bendtner med offsidescoring

Det var tydelig at pausepraten til Kåre Ingebrigtsen fungerte. Rosenborg så ut som et helt annet lag i den andre omgangen og allerede etter ti minutter fikk de betalt. Mike Jensen, som ble byttet inn for en skadet Anders Ågnes Konradsen, fyrte av et skudd som havnet i beina på landsmannen. Bendtner fikk på mesterlig vis med seg ballen og overlistet Leciejewski. 0–1 på Brann Stadion.

Etter 60 minutter ble det virkelig temperatur. Pål André Helland spilte fri en soleklart offsideplassert Bendtner. Hjemmelagets forsvar og resten av Brann Stadion var ikke i tvil om offsiden – men assistentdommeren så ikke Hellands berøring og holdt flagget nede. Bendtner lot seg ikke be to ganger og banket inn 2–0 til enorm pipekonsert fra hjemmesupporterne.

Etter kampen innrømmer Helland selv til eurosport at han var på ballen før den gikk til en offsideplassert Bendtner.

– Jeg var borti den, så jeg får meg en assist. Jeg lurer på om linjedommeren har meg på Fantasy. Det er en grov feil når jeg flikker den, sier Helland til TV-kanalen.



På overtid kom også 3–0 for Rosenborg. Hvittrøyene kontret og innbytter Milan Jevtovic fikk tegne seg på scoringslisten. Det betyr at Rosenborg står med 57 poeng og en luke på ti poeng ned til Molde med fire serierunder igjen å spille.

Brann faller ned på femteplass med sine 40 poeng.