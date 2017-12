Hauge om dommermiljøet i 2017: «Fantastisk samhold»

Samme år som konfliktene med Svein Erik Edvartsen eksploderte, mener dommersjef Terje Hauge at samholdet og trivselen blant de norske dommerne er blitt «helt fantastisk».

I en sak på nettsiden til Norges fotballforbund (NFF) fra onsdag sier dommersjef Terje Hauge at han er «veldig fornøyd med å registrere at samholdet, trivsel og trygghet er blitt helt fantastisk i løpet av 2017».

Den sesongoppsummeringen kommer etter et år med harde konflikter i norsk dommerstand.

Eliteserien-sesongen 2017 startet med at Svein Erik Edvartsen fikk beskjed fra NFF at om at han ikke fikk dømme på toppnivå grunnet mistillit fra forbundet.

Senere har det haglet beskyldninger fra andre dommere mot Edvartsen, og fra Edvartsen mot dommerkollegaene.

I slutten av april endte uenighetene med et lukket møte på Gardermoen.

– Edvartsen gleder seg til å komme tilbake



TIL SØKSMÅL: Svein-Erik Edvartsen (til høyre) har levert søksmål mot NFF. Her sammen med advokat John Christian Elden på sistnevntes kontor i Oslo. Foto: Trond Solberg , VG

Utover i sesongen smalt det igjen, da NFF i tillegg ga Edvartsen sparken som seksjonsleder i forbundet.

De mener han skal ha sendt flere e-poster under falskt navn, noe Edvartsen selv nekter for. Nå skal oppsigelsen til retten, etter at Edvartsen gikk til søksmål mot NFF.

Edvartsen koblet etter hvert inn John Christian Elden i saken. På spørsmål om han og hans klient er enige i Hauges situasjonsbeskrivelse, svarer Elden slik:

– Man kan jo nesten tro at han har skrevet skrytemeldingen selv, men det er hyggelig det. Edvartsen ønsker alle kollegaene god jul og gleder seg selv til å komme tilbake i 2018, selv om han så langt har hørt begrenset fra forbundet, skriver Elden i en SMS til VG.

– 2017 har vært veldig bra



Hauges oppsummering er gjort i etterkant av årets siste dommersamling, hvor de blant annet har evaluert svar fra alle dommerne i Eliteserien, herrenes 1. divisjon og Toppserien.

På fotball.no trekker dommersjefen frem dommernes treningsleir på La Manga, hvor de fokuserte på NFFs verdier, som en av grunnene til det gode samholdet.

– Dette skapte et bevisst forhold til gjensidig respekt, for å skape trygghet i gruppen, som har ført til et godt samhold og miljø, uttaler Hauge.

Én av dommerne som deltok på evalueringen etter sesongen er toppdommeren Svein Oddvar Moen. Han er som Hauge godt fornøyd med 2017, og mener norske dommere har vist en positiv utvikling gjennom året.

– Vi ser i 2017 at prestasjonene har vært veldig bra. Konflikten på siden har toppdommergruppen distansert seg fra. Den angår to andre parter, sier han til VG.

Moen understreker at dommerne er fornøyde med hvordan året har vært, rent sportslig.

– Vi er en gruppe i veldig utvikling med flere nye dommere som har kommet inn og tatt nivået veldig godt, sier han.