Grindheim gråtende av banen i VIF-seier

VALLE (VG) (VIF-ODD 2-0) Åtte minutter før slutt gikk Christian Grindheim (34) av Vålerengas hjemmebane for siste gang. Da kom tårene.

I forbindelse med Grindheims 250. kamp for Vålerenga, ble det kjent at kapteinen ikke får fornyet kontrakten. Dermed er karrieren i hovedstadsklubben over.

I 2-0-seieren mot Odd var haugesunderen glimrende i en offensiv midtbanerolle, som han var vært så mange ganger før. Men like før slutt stoppet dommer Tore Hansen spillet.

På lystavlen ble det markert for nummer 19. Grindheim så opp og begynte å rusle av Vålerengas hjemmebane for siste gang samtidig som hele Intility Arena reiste seg og ropte «Det er bare en Christian Grindheim».

– Selvfølgelig er det tøft, etter åtte år her. Det var fint å avslutte min karriere her med seier, sier Grindheim til Eurosport, som er ordknapp om fremtiden.

Det eneste han forsikrer om, er at han har mer å gi.

– Jeg er ledig på markedet, så det er bare å ta kontakt, smiler 34-åringen.

Emosjonelt

Da Grindheim ble byttet ut klarte han ikke å kontrollere følelsene. Tårene rant. Og før det hadde 34-åringen bidratt til en bunnsolid Vålerenga-prestasjon.

Odd var i realiteten sjanseløse.

Så gode var Ronny Deilas menn. I forsvar var Jonatan Tollås Nation en bauta. På midtbanen styrte Herman Stengel, Magnus Lekven og Christian Grindheim alt.

Tidlig lekte også det nigerianske supertalentet Chidera Ejuke inn 1-0, noe som ga VIF akkurat den åpningen de hadde ønsket seg.

Lekven-perle

Odd fikk aldri noen rytme i spillet sitt. Defensivt slet Dag-Eilev Fagermos mannskap med å finne de rette avstandene. Til motstander VIF ble de altfor store.

Sentralt på midten ble Martin Broberg, Fredrik Nordkvelle og Jone Samuelsen fullstendig utspilt. På backene klarte John Kitolano og Espen Ruud sjelden å henge med henholdsvis Simen Juklerød og nevnte Ejuke.

Bare fire minutter etter pause var det derfor fortjent at Lekven økte til 2–0, etter å ha bøyd ballen i det lengste hjørnet fra 16 meter.

Og det kunne fort blitt mer. Odd skal være glade for at det ikke ble styggere. Så stor var forskjellen på lagene.

