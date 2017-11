Grindheim ferdig i VIF: – Vil ta en prat med Haugesund

VALLE (VG) (VIF-ODD 2-0) Åtte minutter før slutt gikk en gråtende Christian Grindheim av Vålerengas hjemmebane for siste gang. Nå kan 34-åringen ende opp i FK Haugesund.

I forbindelse med Grindheims 250. kamp for Vålerenga, ble det kjent at kapteinen ikke får fornyet kontrakten. Dermed er karrieren i hovedstadsklubben over.

– Det er tøft akkurat idet du vet det er ferdig, men sånn er denne bransjen. Det er ikke umulig at jeg skal tilbake til Haugesund. Vi skal flytte dit en gang uansett. Det er der ungene skal vokse opp, sier Grindheim til VG.

34-åringen fikk beskjed etter treningen sist fredag at det ikke ville komme noe nytt VIF-tilbud.

– Da Ronny fortalte det, sa jeg bare «OK». Jeg er ikke sur eller bitter. Det er bare sånn det er, erkjenner Grindheim.

Emosjonelt

I 2-0-seieren mot Odd var haugesunderen glimrende i en offensiv midtbanerolle, som han var vært så mange ganger før. Men like før slutt stoppet dommer Tore Hansen spillet.

På lystavlen ble det markert for nummer 19. Grindheim så opp og begynte å rusle av Vålerengas hjemmebane for siste gang samtidig som hele Intility Arena reiste seg og ropte «Det er bare en Christian Grindheim».

– Jeg har vært her i åtte sesonger. Folkene i og rundt klubben, supportere og lagkompiser har en stor plass i hjertet mitt. Du blir jo glad i folk, forteller Grindheim.

Kan ende i FKH

Da Grindheim ble byttet ut klarte han ikke å kontrollere følelsene. Tårene rant. Og før det hadde 34-åringen bidratt til en bunnsolid Vålerenga-prestasjon. Nå kan rogalendingen returnere til gamleklubben. Ektefellen er også fra Haugesund, og sammen er paret klare på at de en dag skal hjem.

– Jeg må høre med kona. Så har det også litt med hva jeg skal finne på etter at jeg legger opp. Nå vil jeg være profesjonell og fullføre sesongen på en god måte.

– Hvor stor er sjansen for at du ender opp i Haugesund?



– Jeg snakker egentlig ikke om prosenter, men jeg kommer nok til å ta en god prat med Haugesund. Men jeg har sagt til klubbene jeg har snakket med så langt at jeg skylder Vålerenga å vente med samtaler til etter sesongen.

Deila om avgjørelsen

Etter seieren mot Odd sto Ronny Deila bare noen meter unna Grindheim i pressesonen på Intility Arena.

Overfor VG medgir VIF-treneren at det var vanskelig å gi slipp på klubbveteranen.

– Det var grusomt. Men sånn er fotballen av og til. Han har vært viktig for Vålerenga i mange år. Det skal vi være stolte av. Han skal hedres for det. Det er alltid vemodig, samtidig føler vi at dette er det beste for Vålerengas fremtid. Vi ønsker å fornye oss. Vi har masse unge, gode midtbanespillere. Da var det naturlig å gjøre dette, forteller Deila.

Kjørte over Odd

Flere av de unge, gode spillerne sto også frem i oppgjøret mot Odd. Laget fra Skien var i realiteten sjanseløse.

Så gode var Deilas menn. I forsvar var Jonatan Tollås Nation en bauta. På midtbanen styrte Herman Stengel, Magnus Lekven og Grindheim alt.

Tidlig lekte også det nigerianske supertalentet Chidera Ejuke inn 1-0, noe som ga VIF akkurat den åpningen de hadde ønsket seg.

– Jeg syns ting begynner å falle på plass. Vi har et spennende lag. Vi har ting å jobbe med, selvfølgelig, men det begynner å ligne på det jeg ønsker å se. I perioder var det litt for mye spill sideveis, men vi har så god kontroll på kampen at det er naturlig at det ble sånn, sier Deila.



Lekven-perle

Odd fikk aldri noen rytme i spillet sitt. Defensivt slet Dag-Eilev Fagermos mannskap med å finne de rette avstandene. Til motstander VIF ble de altfor store.

Sentralt på midten ble Martin Broberg, Fredrik Nordkvelle og Jone Samuelsen fullstendig utspilt. På backene klarte John Kitolano og Espen Ruud sjelden å henge med henholdsvis Simen Juklerød og nevnte Ejuke.

Bare fire minutter etter pause var det derfor fortjent at Lekven økte til 2–0, etter å ha bøyd ballen i det lengste hjørnet fra 16 meter.

Og det kunne fort blitt mer. Odd skal være glade for at det ikke ble styggere. Så stor var forskjellen på lagene.

Fagermo så imidlertid kampen ganske annerledes enn VGs utsendte. Han var relativt fornøyd med måten guttene hans fremsto på.

– De siste 60 minuttene er jeg fornøyd med. Da er det en helt jevn kamp. Vi har noen muligheter, men vi scorer ikke mål. Kort sagt var det sånn kampen var, sier Odd-treneren.

