Fredriksen om rosen: – Har ikke hatt grunn til å gjemme meg

ÅLESUND (VG) Trond Fredriksen (40) har søkt etter svar i lærebøker, og forsøkt å skjerme sin egen familie under Aalesund-krisen. Nå sammenligner han seieren mot Rosenborg med følelsen av å vinne cupfinalen.

– Men det er samtidig litt skummelt å ha den følelsen nå, sier han og ler.

Det er en lett stemning på Color Line Stadion dagen etter den overraskende seieren mot de nybakte seriemesterne fra Trondheim. Sola har også møtt opp, og det foregår en rolig restitusjonsøkt i høstværet. Fredriksen forteller at han for første gang på lenge kunne smile på ekte da han satt i bilen på vei til trening.

En av spillerne sa da han ankom stadion på morgenen, at det var som å komme til nyoppussede klubblokaler – kanskje ikke så rart når man ikke har vunnet en fotballkamp siden 25. juni. Nå ligger Aalesund på kvalikplass, og har skjebnen i egne hender.

Får ros for å ha stått i stormen



Trond Fredriksen har måttet tåle kritikk i mange former, og har gjennom 13 Eliteserie-kamper svart på hvorfor Aalesund har prestert så dårlig.

Men etter søndagens triumf mot Rosenborg fikk han ros fra flere for måten han har håndtert situasjonen. Blant annet skriver Eurosports reporter Gunnhild Toldnes følgende på Twitter:

– Må unne Trond Fredriksen denne. Han har stilt til alle intervjuer før og etter kamp i høst, ikke gjemt seg i garderoben. Og han har svart på gjentatte spørsmål om egen stilling. Han svarte også skikkelig da nyheten om Nordlie kom. Alt dette synes jeg det står skikkelig respekt av.

Han smiler når han får lest opp de fine ordene fra Toldnes, og han legger ikke skjul på at han har fått testet hele sitt følelsesregister de siste månedene.

– Jeg prøver å være meg selv uansett om vi vinner eller taper. Jeg er ydmyk, og jeg prøver så godt jeg kan å være ærlig på prestasjonen vår. Jeg har ikke hatt noen grunn til å gjemme meg vekk, det er fotball vi snakker om, sier Fredriksen, som selvfølgelig var i betydelig bedre humør enn Pål Andre Helland søndag kveld:

– Det er ting jeg kunne vært foruten

Han forteller at han både har lett i lærebøker og i tidligere erfaringer for å finne måter å snu den dårlige trenden på, og selv om han har stått godt i stormen har det vært utfordrende.

– Det er ting jeg kunne vært foruten. Jeg har tenkt mye på å verne om mine egne barn og familie. Det har vært det viktigste for meg oppi dette. Og det har heldigvis gått fint, selv om de selvfølgelig vil at pappa skal vinne fotballkamper.

En av Aalesunds beste offensive spillere og matchvinneren mot Rosenborg, Edwin Gyasi, har både i sommer og høst brutt interne regler, noe som da førte til treningsnekt i en periode.

– Hvor utfordrende har den situasjonen vært?

– Det har vært noen episoder vi helst skulle vært foruten, og det har helt sikkert vært med på å påvirke prestasjonene. Vi har ikke en like bred stall som mange andre, og er avhengige av å få det beste ut av spillerne våre. Da har vi på mange måter ikke tid til å oppleve slike situasjoner.

Elsker situasjonen

Selv om seieren mot Rosenborg omtrent smakte som et cupgull, vet Fredriksen at alt kan snu i løpet av de to siste serierundene. Aalesund møter medaljekandidatene Sarpsborg 08 og Strømsgodset, mens Sogndal – som ligger ett poeng bak AaFK – har igjen Stabæk og Vålerenga. Men kampprogrammet bekymrer ikke Fredriksen.

– Det skjer alltid mye rart på høsten. Sarpsborg tapte mot Viking, og Stabæk knuste Odd borte selv om de ikke har så mye å spille for.

– Gleder du deg, eller gruer du deg til innspurten?

– Jeg elsker å være i disse situasjonene. Vi skulle selvfølgelig vært med å kjempet i toppen av tabellen, men jeg har vært i denne situasjonen så mange ganger at jeg har lært meg til å like den spenningen som ligger der. Det å få spille betydningsfulle fotballkamper, det er det beste som finnes. Så hvis enden er god, så elsker jeg det her.

